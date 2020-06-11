Facebook News新聞分頁正式在美國上線 加入更多在地新聞、影片內容
去年10月宣布推出，先開放少數美國境內用戶參與測試的Facebook News新聞分頁服務，主要是為了取代過往曾推出的Instant Articles服務，而此次以正式版本開放所有美國境內用戶使用後，更宣布加入更多美國在地新聞內容與影音內容。
相比所有內容都提供給Facebook，並且讓使用者能在Facebook服務平台完成閱讀，讓內容提供商透過廣告分潤獲得營收的Instant Articles服務，Facebook News新聞分頁服務會由Facebook支付內容合作費用，同時提供流量導連效益，藉此讓合作網站流量能因此增加，連帶也讓廣告曝光、點擊比例增加。
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由於讓合作新聞網站能獲得更大效益，因此Facebook News新聞分頁服務在去年便吸引華爾街日報、華盛頓郵報、BuzzFeed、Business Insider、NBC、USA Today、洛杉磯時報在內媒體新聞加入合作，此次更宣布與更多在地新聞內容，以及影音內容合作，藉此增加Facebook News新聞分頁服務可看性。
雖然Facebook並未對外說明與新聞分頁服務合作要求，但除了必須擁有大量用戶人數，提供內容也必須符合第三方式時查驗審核。
暫時還無法確定Facebook是否會在更多地區推行此項服務，但從過去推出的Instant Articles服務也在台灣等地區上線運作，預期新聞分頁服務後續也會在更多地區上線。
除了Facebook新聞分頁服務正式上線，並且加入更多在地新聞與影片內容，Flipboard目前也將今年1月加入的在地內容選項額外開放15個北美城市使用，讓總服務對應城市數量增加至50個，而收錄內容則包含地方新聞、電視台與部落格內容，另外更開放使用者能針對在地內容自訂偏好內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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