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光明正大再扒付費會員一層皮？愛奇藝「超前追劇」服務讓VIP付費用戶很受傷

聯合新聞網 / T客邦
圖擷自愛奇藝
圖擷自愛奇藝

去年底開播的中國戲劇《慶餘年》擁有高度人氣，但卻讓網路平台「愛奇藝」惹上官司，有中國大陸消費者向北京法院提告，指稱「愛奇藝」要求已經付費的 VIP 會員，還得在單片上再花一筆錢，才能夠「超前追劇」欣賞尚未播出的集數，等於變相侵害了原有的付費使用權益。

根據中國媒體報導，提出訴訟的原告吳聲威本身是名律師，本來已經付費成為愛奇藝平台的「黃金 VIP 會員」，但在欣賞新劇《慶餘年》的時候，卻仍然需要經歷一段「會員專屬廣告」，雖然有著「跳過」按鈕可以點擊，但已非愛奇藝公司所承諾，需帶給付費會員的「免廣告、自動跳過片頭廣告」等特權。

除此之外，愛奇藝的黃金 VIP 會員，理應享有「熱劇搶先看」的存取資格，但對於《慶餘年》影集，愛奇藝卻另外提供了「以單集支付 3 元人民幣」的方式，為「已經是付費會員」的使用者，再加一層「超前點播」的權利，等於消費者「願意多付錢就可以先看片」，這就讓大多數人覺得相當不公平，原告則認為「付費超前點播」的服務模式完全違約，損害到其 VIP 會員權益，因此才提出告訴。

興訟提告之後，愛奇藝付費超前點播的問題，在中國網路上持續發酵，最終北京法院給出判決，認定愛奇藝的超前點播條款「對原告無效」，愛奇藝需要無償提供吳聲威連續 15 天的 VIP 會員權益，並且賠償原告公證費開銷 1,500 元人民幣。但是，這看似消費者勝訴的背後，卻帶著極大的懸念，那就是北京法院在判決文中指出，他們原則上並不認為「超前點播」服務有違法疑慮。

換句話說，愛奇藝敗訴的部分，其實是在《慶餘年》開播之前，舊有的 VIP 合約當中，並沒有載明將提供「付費超前點播」相關服務，而消費者因此認定自己的權益遭到侵害，這在法院來看的確成為事實，因而判給原告勝訴。

可是，在北京法院方面，他們並不認為網路串流平台提供了「付費超前點播」服務，如此的商業模式會構成問題，除非愛奇藝並沒有讓使用者先行得知。

這起事件的判例，很有可能成為未來網路串流平台，堂堂正正從付費會員身上，再扒一層皮的最佳風向球。付費 VIP 制將在某種程度上「名存實亡」，串流平台可以不斷巧立名目，設置一大堆若有似無的 VIP 等級，就如同手機遊戲課金一樣，目的就是從使用者身上壓榨更多收益。

中國網路影音平台的整體收益，近幾年來看似持續成長，但實際上，這些平台為自製內容所投入的資金，也相較於以往更多，但從每位會員身上所能獲得的收入，卻不見得可以有效提升，這也難怪無論愛奇藝或騰訊等，得想盡辦法變出更多「花招」來吸金，甚至於開拓海外市場。

或許「付費超前點播」的確是個合法的商業模式，但就消費者的心理層面的感受，明明已經付錢了卻還要再付，相信大多數人都會覺得不樂意。

參考來源：36krifanr

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

北京 廣告 人民幣 吸金 愛奇藝 串流影音

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