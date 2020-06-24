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學會摔跤，才知怎麼站 SurveyCake創辦人劉邦彥闖進世界

聯合新聞網 / 104BeAGiver掌聲
劉邦彥，新芽網路25sprout的共同創辦人/ 照片提供：104掌聲
劉邦彥，新芽網路25sprout的共同創辦人/ 照片提供：104掌聲

劉邦彥，新芽網路25sprout的共同創辦人，26歲那年，他用20萬積蓄和學弟郭育廷一起創業，提供網路技術和雲端應用服務。創業超過8年，旗下的SurveyCake雲端問卷，已累積超過25萬名用戶、100家企業客戶遍及五大洲，另有超過一萬對新人使用SurveyCake問卷完成終身大事。

「就像你說的，聽我的創業經歷會覺得我好像很幸運，員工人數從2人擴張到55人，辦公室一間一間的換，那時候覺得自己真的是無懈可擊，但事實不是這樣。突然簽下500萬的本票之後，你才會知道，把腳好好地放在地上，有多重要，人不能單靠幸運闖天下。」

誤打誤撞 成為YouBike第一位員工

劉邦彥就讀中山大學機械系，很愛跳舞，參加勁舞社，笑稱讀「勁舞系」；大四選修企管系的課，「我其實只是想要撿一堂輕鬆過的課！去了才知道，拿到學分前，必須先參加創業大賽！為了參賽，每週還要開會討論B.P.（商業計劃書Business Plan）。」那時高雄捷運剛開通，乘客數非常少，劉邦彥的B.P.想在捷運站放腳踏車，方便騎乘，擴大乘客數。

人生意外的插曲很多，劉邦彥本想輕鬆畢業，卻選到很硬的課！參加創業競賽，進了前五強、沒得第一，反而進入世界第一自行車品牌捷安特。

「決賽的時候，我負責上台簡報。一位評審聽完之後，問我要不要去他們公司，他當時是捷安特副總、現在是捷安特旅行社總經理（鄭秋菊）。」劉邦彥當天並不領情，心裡OS：「不要，我要創業，誰要去你那邊上班！」比賽失利隔天，劉邦彥把捷安特副總的名片撈出來，硬著頭皮打電話給對方「不好意思，你們那邊還有缺人嗎？」後來，劉邦彥順利成為捷安特專案部門的第一人，專案在董事會決議後，正式命名為YouBike。

停滯的迷惘 用創業暴力 找到出口

見證YouBike從無到有的劉邦彥，卻在加入捷安特的第三年因為成長變慢而失去熱情。「利用創業認識自己是很暴力的手段，但很有效，你要在很短的時間找到擅長跟喜歡的事情。」創業初期，劉邦彥在網路拍衣服、賣海苔，一邊將自己落後的程式技術補回來，也會接案。那時，他參加AWS（Amazon Web Services）物聯網研討會，現場發放紙本問卷，因為沒有桌子，大家只能把問卷放在大腿上克難的填寫。「為什麼我們不用電子問卷呢？」就這樣，SurveyCake誕生了！也開啟他們買不起車庫的鐵皮屋創業。

創業維艱，劉邦彥也不例外！「那時候覺得自己真的是無懈可擊，但突然迎來意外的時候，才會知道把腳好好地放在地上有多重要。」遇到創業的最大災難，他如何度過？

【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

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