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Google亂碼輸入卻跳出「陳菊善款」 谷歌認錯修改

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自Google搜尋頁面
擷自Google搜尋頁面

在萬事求問Google大神的情況下，有網友發現，若在Google搜尋頁面中，隨意打上亂碼，在幾排無意義的亂碼底下，竟出現「陳菊 善款」4字或相關影片，無論使用英文或注音亂碼都會出現。且在Google Trend上針對此關鍵字並無流量暴增的情形，對此Google今天回應，已發現部分的台灣使用者輸入隨機字串後而產生的自動完成錯誤，目前正在進行修改中。

針對Google產生這樣的錯誤，資訊戰專家、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋也在臉書質疑，會不會與中國有關聯，「希望Google 只是bug。而且如果這件事跟中國無關，那為何台灣有人要炒中國發動和設定的議題？到底誰要搶這關鍵字？」網友在留言區表示，不只台灣的IP位址，在各地的實測結果好像都能跳出「陳菊 善款」4字。

Google今天正式回應此事，表示他們已發現部分台灣使用者在 Google 搜尋輸入隨機字串後而產生的自動完成 （autocomplete）錯誤，目前已在修改中。

擷自沈伯洋臉書
擷自沈伯洋臉書

有網友發現，除了英文亂碼，使用注音符號打入一到兩字也會跳出陳菊善款相關影片。擷自沈怕洋臉書留言區
有網友發現，除了英文亂碼，使用注音符號打入一到兩字也會跳出陳菊善款相關影片。擷自沈怕洋臉書留言區

陳菊 Google

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