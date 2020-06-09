Twitter槓川普再爆火花！搜尋「種族主義者」 川普被排第一順位

Twitter 表示這是演算法的排序結果，只要看到某些詞彙常跟某個帳號一起出現，那就會增加該帳號的優先地位...

有美國 Twitter 使用者指出，當他們在 Twitter 上搜尋 racist（種族主義者），Twitter 會把美國總統川普的帳號排在第一位。

經美國媒體測試在 Twitter 搜尋 racist 時確實能得到相同結果（但 INSIDE 實驗時卻找不到）。Twitter 發言人向美媒表示，這是根據 Twitter 依據使用者行為，經演算法得出的結果；只要他們的演算法看到某些詞彙常跟某個帳號一起出現，那就會增加該帳號的優先地位。

川普最近跟 Twitter 槓上已成巨大話題，他曾在 Twitter 發推文關於加州疫情而研擬的總統大選郵件投票會為作弊開了一扇方便門，卻被 Twitter 的事實查核機制標為「含有誤導訊息」，也因此在日後川普簽署行政命令，縮限美國《通訊規範法》第 230 條規定的平台責任保護。

不過槓上歸槓上，川普還是很喜歡用 Twitter。上週五川普一天就發推文跟轉發加起來 200 條貼文，創下他在 24 小時內發文量的最高紀錄，超過了他在參議院彈劾案期間一天曾發 142 條推文。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》