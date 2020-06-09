快訊

不滿縱容脫北者發傳單 北韓：今起全面切斷與南韓溝通管道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Instagram：就算照片提供嵌入選項 最好先取得授權再使用

聯合新聞網 / 楊又肇

針對第三方用戶是否能直接將Instagram中開放嵌入的照片用於其他網路平台，Instagram在向Ars Technica網站所提供回覆內容表示，在其服務條款並未提供以嵌入形式使用的二次授權模式，意味即便Instagram用戶上傳照片提供嵌入選項，依然不能在未事先取得同意，就隨意藉由嵌入方式使用這些照片內容。

在過去網路內容使用認知中，往往認定只要照片等內容上傳至網路服務平台，並且藉由平台提供嵌入等分享機制，即可透過二次授權方式使用此類內容。

會有這樣的情況，是基於多數網路服務平台所提擬使用規範，通常會主張上傳至網路服務平台的內容，使用者必須連帶同意讓服務平台以二次授權形式，允許第三方用戶透過嵌入等方式使用，諸如YouTube、Twitter在內網路服務平台均採用此類授權使用方式。

不過，去年新聞週刊 (Newsweek)在其網站報導內容中，以嵌入形式使用物理學家Elliot McGucken於死亡谷拍攝，並且上傳至個人Instagram的照片內容。在此之前，新聞週刊雖然有事先向Elliot McGucken申請授權，卻在遭拒絕後直接透過Instagram服務提供嵌入功能使用Elliot McGucken所拍攝照片，事後也因此遭Elliot McGucken提出侵權指控。

而新聞週刊則以Instagram使用條款提出反擊，認為使用者一旦將照片等內容上傳至Instagram服務，就形同同意將照片以嵌入形式提供二次授權使用。

在此之前，Mashable網站也因為類似情況使用攝影師Stephanie Sinclair所上傳照片，因而遭到侵權指控，但後續則由法院裁決Mashable網站行為並未侵權，因此新聞週刊也依循此例強調並未有侵權事實。

但在後續裁決裡，法官Katherine Failla認為目前未有充分佐證內容，無法裁定Instagram使用規範是否有權讓第三方用戶透過嵌入方式，並且透過二次授權方式使用他人上傳至Instagram的照片，因此延後裁決新聞週刊與Elliot McGucken之間的侵權訴訟結果。

但從Instagram稍早回覆給Ars Technica網站的說法，則是明確表示在其服務內所提供嵌入機制裡，並未包含提供上傳內容二次授權使用範疇，意味第三方用戶若未事先取得內容上傳者同意時，即便照片等內容可透過嵌入方式張貼至其他網站，依然會構成侵權問題。

在進一步說明中，Instagram強調雖然在使用條款中包含二次授權使用模式，但在其服務所提供嵌入機制內，並未包含二次授權使用部分，因此第三方用戶想要藉由嵌入方式使用他人上傳照片，最好還是事先取得必要授權，否則可能面臨侵權訴訟。

以此情況來看，同時也顯示並非所有網路內容只要提供嵌入機制，就能藉此分享至其他網路平台，主要還是要看其服務使用條款而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram

延伸閱讀

64歲模特奶奶Yazemeenah Rossi零贅肉令人羨慕！靠瑜珈維持緊實身材，讓衰老變優雅

文在寅帥保鑣因爆紅辭職 現況曝光：希望大家忘記我的外貌

二創劉樂妍MV遭指侵權　博恩回應「政治性言論自由之合理使用」

博恩惡搞《CHINA》踢到鐵板　作曲人控侵權籲捐出違法獲利

相關新聞

Instagram：就算照片提供嵌入選項 最好先取得授權再使用

針對第三方用戶是否能直接將Instagram中開放嵌入的照片用於其他網路平台，Instagram在向Ars Technica網站所提供回覆內容表示，在其服務條款並未提供以嵌入形式使用的二次授權模式，意味即便Instagram用戶上傳照片提供嵌入選項，依然不能在未事先取得同意，就隨意藉由嵌入方式使用這些照片內容。

Facebook開放可將照片、影片 備份至Google Photos功能

日前以小規模形式讓部分使用者能將上傳至Facebook的照片備份到Google Photos的功能，Facebook目前宣布將此項功能向所有使用者開放。

《誰是被害者》為什麼夠格 讓Netflix在台劇上雪恥一次？

在這波台劇浪潮中， OTT 平台助攻扮演了相當重要角色，某種程度上顛覆了過去台劇以有線電視台為核心的產製模式，但反過來看，《誰是被害者》又如何讓 Netflix 乃至境外 OTT 的在台內容佈局策略，多上一筆新的可能性呢？

一鍵備份相片影片！Facebook無痛搬到Google相簿工具上線啦

Facebook 開放搬家到 Google 相簿的工具！不用先手動把相片打包下載到電腦再上傳 Google 了。

Netflix隱藏代碼公開！教你快速找到台灣電影、恐怖片、成人動畫等大量分類

新冠肺炎疫情盛行期間，多國提倡若非必要盡量少出門，不少人選擇宅在家追劇，也讓各大串流影音平台用戶飆升。其中在Netflix平台，有人發現一系列「隱藏代碼」，其實可以輕鬆透過國家、類型找到相關影片，包含台灣電影節目、成人動畫、18禁影片等。

Google因無痕模式被告求償50億美元 讓我們看看它怎麼運作

無論最後到底能不能告 Google 成功，但可以預見的是，這場集體訴訟有可能雙方攻防激烈，連帶大大影響日後美國科技公司的使用個資方式。

Facebook推出動態管理工具 協助用戶妥善管理大量貼文

不論是大學畢業進入職場，或是走出一段舊感情，我們了解人生就是會不斷變化；因此，Facebook 希望能協助用戶輕鬆整理 ...

無痕模式也沒用？Google遭控仍會持續追蹤用戶數據

路透新聞報導指稱，使用者即便將瀏覽器設置為隱私瀏覽模式，Google依然可以追蹤其瀏覽行為，因此在加州聖荷西地方法院遭集體訴訟，同時要求Google母公司對此賠償至少50億美元。

可打包刪除過往幼稚貼文 Facebook推出「動態管理工具」

針對使用者過去以來在Facebook服務平台上曾經發表貼文內容，Facebook宣布推出名為「動態管理 (Manage Activity)」工具，讓使用者能快速整理過去以來的貼文內容，並且可以選擇打包封存，或是永遠刪除。

駭客仿臉書官方通知 趨勢科技提醒不輕易提供帳號密碼

近期名人粉絲專頁遭駭頻傳，受害人數眾多，連知名圍棋美少女黑嘉嘉也差點受騙。全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技發現，還有...

臉書跨足即時討論 與推特搶第二螢幕

臉書推出即時討論App，讓活動賽事的粉絲可與同好討論賽情，挑戰推特的標籤功能。近日臉書推出App「Venue」挑戰推特標籤帶動即時討論功能，並主打讓專業人士如體育記者主持討論、通知粉絲賽事精彩瞬間。研

How哥產生器！開發者整理素材 讓HowHow幫你講任何中文句

HowHow 日前上傳一部影片，念了各種注音組合當做素材，要給同學們剪輯畢業影片，不過不到兩天時間馬上有開發者把素材作出了產生器，只要輸入文字就可以讓 HowHow 幫你念任何句子。

熱門新聞

「iPhone防水手機」沉水中3秒就悲劇！送修竟要16900元

他問「最耐用手機型號」是哪支？網一面倒曝：這支用超過五年

一張Nintendo Switch的遊戲卡匣 就能塞下所有Nintendo 64遊戲

動手玩／羅技如何藉由特殊滑鼠設計 改善工作時的手腕痠痛問題？

三星新款智慧手錶 有可能以Galaxy Watch 3為稱？

歐洲業者半路殺出，Uber收購Grubhub擴大餐飲外送服務計畫可能生變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。