Instagram：就算照片提供嵌入選項 最好先取得授權再使用

針對第三方用戶是否能直接將Instagram中開放嵌入的照片用於其他網路平台，Instagram在向Ars Technica網站所提供回覆內容表示，在其服務條款並未提供以嵌入形式使用的二次授權模式，意味即便Instagram用戶上傳照片提供嵌入選項，依然不能在未事先取得同意，就隨意藉由嵌入方式使用這些照片內容。

在過去網路內容使用認知中，往往認定只要照片等內容上傳至網路服務平台，並且藉由平台提供嵌入等分享機制，即可透過二次授權方式使用此類內容。

會有這樣的情況，是基於多數網路服務平台所提擬使用規範，通常會主張上傳至網路服務平台的內容，使用者必須連帶同意讓服務平台以二次授權形式，允許第三方用戶透過嵌入等方式使用，諸如YouTube、Twitter在內網路服務平台均採用此類授權使用方式。

不過，去年新聞週刊 (Newsweek)在其網站報導內容中，以嵌入形式使用物理學家Elliot McGucken於死亡谷拍攝，並且上傳至個人Instagram的照片內容。在此之前，新聞週刊雖然有事先向Elliot McGucken申請授權，卻在遭拒絕後直接透過Instagram服務提供嵌入功能使用Elliot McGucken所拍攝照片，事後也因此遭Elliot McGucken提出侵權指控。

而新聞週刊則以Instagram使用條款提出反擊，認為使用者一旦將照片等內容上傳至Instagram服務，就形同同意將照片以嵌入形式提供二次授權使用。

在此之前，Mashable網站也因為類似情況使用攝影師Stephanie Sinclair所上傳照片，因而遭到侵權指控，但後續則由法院裁決Mashable網站行為並未侵權，因此新聞週刊也依循此例強調並未有侵權事實。

但在後續裁決裡，法官Katherine Failla認為目前未有充分佐證內容，無法裁定Instagram使用規範是否有權讓第三方用戶透過嵌入方式，並且透過二次授權方式使用他人上傳至Instagram的照片，因此延後裁決新聞週刊與Elliot McGucken之間的侵權訴訟結果。

但從Instagram稍早回覆給Ars Technica網站的說法，則是明確表示在其服務內所提供嵌入機制裡，並未包含提供上傳內容二次授權使用範疇，意味第三方用戶若未事先取得內容上傳者同意時，即便照片等內容可透過嵌入方式張貼至其他網站，依然會構成侵權問題。

在進一步說明中，Instagram強調雖然在使用條款中包含二次授權使用模式，但在其服務所提供嵌入機制內，並未包含二次授權使用部分，因此第三方用戶想要藉由嵌入方式使用他人上傳照片，最好還是事先取得必要授權，否則可能面臨侵權訴訟。

以此情況來看，同時也顯示並非所有網路內容只要提供嵌入機制，就能藉此分享至其他網路平台，主要還是要看其服務使用條款而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》