聽新聞
test
0:00 / 0:00
Facebook開放可將照片、影片 備份至Google Photos功能
日前以小規模形式讓部分使用者能將上傳至Facebook的照片備份到Google Photos的功能，Facebook目前宣布將此項功能向所有使用者開放。
使用者只需到設定選項中的「你的Facebook資訊」，並且選擇「移轉你相片或影片的副本」，即可將照片或影片內容進行匯出。不過，每次匯出僅能選擇單一媒體規格，意味照片與影片內容無法同時進行匯出。
此項功能是在去年底對外公布，並且在今年4月開放部分使用者測試，目前才成為正式功能，主要希望簡化使用者在不同服務之間備存、移轉內容的便利性，避免造成使用者操作上的困擾。
跟稍早對外提供的「動態管理 (Manage Activity)」工具相同，Facebook讓使用者能更方便管理曾經上傳內容，主要也是因應先前與Google、微軟共同提出數據傳輸計畫一環。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言