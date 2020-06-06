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Facebook開放可將照片、影片 備份至Google Photos功能

聯合新聞網 / 楊又肇

日前以小規模形式讓部分使用者能將上傳至Facebook的照片備份到Google Photos的功能，Facebook目前宣布將此項功能向所有使用者開放。

使用者只需到設定選項中的「你的Facebook資訊」，並且選擇「移轉你相片或影片的副本」，即可將照片或影片內容進行匯出。不過，每次匯出僅能選擇單一媒體規格，意味照片與影片內容無法同時進行匯出。

此項功能是在去年底對外公布，並且在今年4月開放部分使用者測試，目前才成為正式功能，主要希望簡化使用者在不同服務之間備存、移轉內容的便利性，避免造成使用者操作上的困擾。

跟稍早對外提供的「動態管理 (Manage Activity)」工具相同，Facebook讓使用者能更方便管理曾經上傳內容，主要也是因應先前與Google、微軟共同提出數據傳輸計畫一環。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Facebook Google相簿

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