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一鍵備份相片影片！Facebook無痛搬到Google相簿工具上線啦

聯合新聞網 / INSIDE
Facebook、Google Photos
Facebook、Google Photos

Facebook 開放搬家到 Google 相簿的工具！不用先手動把相片打包下載到電腦再上傳 Google 了。

Facebook 今天宣布，去年底就公開的相片搬遷計畫，現在已完成並在全球上線，使用者現在就可以把 Facebook 的照片直接備份到 Google 相簿。

這是社群平台合作的資料移轉計畫，本著使用者對於自己產生的文字、影像、個人數據的所有權，大廠攜手開放更便捷的資料導入與導出機制。Facebook 也針對使用者資料自由移轉與隱私權提出白皮書

這項工具就在 Facebook 設定頁面「你的 Facebook 資訊」>「移轉你相片或影片的副本」裡面。使用者可以選擇下載這些資料，或者直接按下「選擇目的地」選單，點選 Google 相簿。

接著要先選擇輸出相片還是影片，按下「繼續」就會跳出 Google 相簿要求授權 Facebook 加入相片的畫面。

選擇要放照片的 Google 帳號並按允許，會回到 Facebook，此時可以看到「已登入 Google」的字樣，就可以按下確認鈕。確認以後需要等待一段時間進行移轉，並且可以隨時按下停止鈕。

從移轉過程中我們可以看到 Facebook 可以選擇備份目的地，不過目前只有 Google 相簿一個選項。Facebook 在宣布這項計畫的時候，也有提到會新增支援更多服務。

而支援使用者資料可以自由移轉正是 Data Transfer Project (資料移轉計畫， DTP) 的一部分，可信賴的合作夥伴間採用共同的 API，讓使用者可以方便快速地自由搬移自己的資料。受到美國及歐盟對使用者權益以及促進市場競爭的壓力，包括蘋果、Facebook、Google、Twitter、微軟等科技巨頭都有加入 DTP。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

隱私權 歐盟 Facebook Google相簿

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