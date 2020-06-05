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臉書標記國營媒體 中國央視、新華香港等入列

中央社 / 台北5日電

社群平台臉書（Facebook）宣布從今天起將標記國營媒體，包括相關粉絲專頁和刊登廣告，讓用戶了解所閱讀的新聞內容是否受到國家或政府的影響，藉此提高資訊透明度。

臉書在官網說明，儘管其他國家的國營媒體很少在美國刊登廣告，今年夏天稍晚臉書仍會開始阻擋這類廣告在美國出現，以避免各種境外影響力試圖干預2020年11月將舉行的美國總統大選

用戶可以在各個媒體的臉書粉絲專頁資訊透明度頁面查看是否為國營媒體。包括CCTV（中國央視）、新華香港，都已被標記為「中國國營媒體」，臉書並提醒使用者，發布者的內容「受到國家部分控制或全面控制」；至於控制的程度由多種因素決定，包括但不限於發布者的資金來源、人事結構和新聞準則。

臉書表示，各國政府持續透過資助方式來控制媒體，但不限於這種方式。因此臉書定義國營媒體時，不只評估財務控制和所有權，也會考慮政府對新聞編輯部門的控制。

臉書也說，如果有足夠措施可以確保新聞編採的獨立性，就不會被標記為國營媒體。如果某個組織認為被錯誤標記成國營媒體，可以提出申訴並提供額外的證明文件，讓臉書重新審查。

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