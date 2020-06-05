快訊

李承翰母親：希望總統別再讓裝病的人掛免死牌

中職／觀戰大鬆綁！ 球迷進場不用全程戴口罩了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Netflix隱藏代碼公開！教你快速找到台灣電影、恐怖片、成人動畫等大量分類

聯合新聞網 / 綜合報導
以Netflix成人動畫分類為例，代碼為11881。 圖擷自Netflix
以Netflix成人動畫分類為例，代碼為11881。 圖擷自Netflix

新冠肺炎疫情盛行期間，多國提倡若非必要盡量少出門，不少人選擇宅在家追劇，也讓各大串流影音平台用戶飆升。其中在Netflix平台，有人發現一系列網址「隱藏代碼」，其實可以輕鬆透過國家、類型找到相關影片，包含台灣電影節目、成人動畫、18禁影片等。

若是使用過Netflix應該會發現，由於篩選方式並不是典型的影片類型，如科幻、愛情、動畫等，取而代之的是熱門選擇、現正熱播等透過演算法呈現的結果，搜尋起來可能會有一點「卡卡」。有網站就整理出大量影片所屬的分類代號，在Netflix網址末直接鍵入就能更精確搜尋想看的影片。網址格式為www.netflix.com/browse/genre/分類代號，如台灣電影與節目即為www.netflix.com/browse/genre/434295

若以產製國家分類，常用的分類代碼有：

台灣電影與節目：434295

中國電影與節目：100375

日本電影與節目：100385

韓國製作：100386

東南亞電影：9196

印度電影：10463等

以傳統影劇分類來看，列出部分如下：

驚悚片：8933

漫威：10118

劇情片：5763

科幻：1492

浪漫片：8883

動畫︰7424

冒險動作片：1365

恐怖片：8711

紀錄片：6839等

成人動畫片：11881

需要留意的是，18禁系列代碼100040需要先登入帳號，確認已經成年才可瀏覽。

事實上龐大的資料庫中還能細分出更多代碼，如產製國家其實還有愛爾蘭、土耳其、希臘等。有興趣的使用者可以參考國外網站Netflix-Codes 進一步搜尋。若是打開看不到該分類，可能是已經修改，或者得另外透過VPN跳轉到其他國家解除限制。

串流影音 Netflix 演算法 動畫

延伸閱讀

上網用「無痕模式」最安全、無法被追蹤？ 四大迷思破解

黃牛炒價「PS4手把悠遊卡」售1萬 網傻眼：可買3隻真手把

玩家在「動物森友會」緬懷家人 島民一句話卻感動無數網友

民眾哀嚎！中衛口罩開賣秒殺 內行人分享搶到3盒「秘訣」

相關新聞

Netflix隱藏代碼公開！教你快速找到台灣電影、恐怖片、成人動畫等大量分類

新冠肺炎疫情盛行期間，多國提倡若非必要盡量少出門，不少人選擇宅在家追劇，也讓各大串流影音平台用戶飆升。其中在Netflix平台，有人發現一系列「隱藏代碼」，其實可以輕鬆透過國家、類型找到相關影片，包含台灣電影節目、成人動畫、18禁影片等。

Google因無痕模式被告求償50億美元 讓我們看看它怎麼運作

無論最後到底能不能告 Google 成功，但可以預見的是，這場集體訴訟有可能雙方攻防激烈，連帶大大影響日後美國科技公司的使用個資方式。

Facebook推出動態管理工具 協助用戶妥善管理大量貼文

不論是大學畢業進入職場，或是走出一段舊感情，我們了解人生就是會不斷變化；因此，Facebook 希望能協助用戶輕鬆整理 ...

無痕模式也沒用？Google遭控仍會持續追蹤用戶數據

路透新聞報導指稱，使用者即便將瀏覽器設置為隱私瀏覽模式，Google依然可以追蹤其瀏覽行為，因此在加州聖荷西地方法院遭集體訴訟，同時要求Google母公司對此賠償至少50億美元。

可打包刪除過往幼稚貼文 Facebook推出「動態管理工具」

針對使用者過去以來在Facebook服務平台上曾經發表貼文內容，Facebook宣布推出名為「動態管理 (Manage Activity)」工具，讓使用者能快速整理過去以來的貼文內容，並且可以選擇打包封存，或是永遠刪除。

駭客仿臉書官方通知 趨勢科技提醒不輕易提供帳號密碼

近期名人粉絲專頁遭駭頻傳，受害人數眾多，連知名圍棋美少女黑嘉嘉也差點受騙。全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技發現，還有...

臉書跨足即時討論 與推特搶第二螢幕

臉書推出即時討論App，讓活動賽事的粉絲可與同好討論賽情，挑戰推特的標籤功能。近日臉書推出App「Venue」挑戰推特標籤帶動即時討論功能，並主打讓專業人士如體育記者主持討論、通知粉絲賽事精彩瞬間。研

How哥產生器！開發者整理素材 讓HowHow幫你講任何中文句

HowHow 日前上傳一部影片，念了各種注音組合當做素材，要給同學們剪輯畢業影片，不過不到兩天時間馬上有開發者把素材作出了產生器，只要輸入文字就可以讓 HowHow 幫你念任何句子。

不想看到舊貼文？Facebook動態管理工具 幫你斷捨離回憶

如果你是Facebook資深用戶，應該都已經擁有帳號至少10年以上，回顧過往貼文，不管是進入人生不同階段，或是告別一段舊...

臉書將推新工具 動態管理大量貼文更方便

社群平台臉書（Facebook）今天宣布將推出「動態管理」工具，可協助用戶大量檢視和管理貼文，將在行動版介面率先推出新工...

美國成年人抽樣調查：過半贊成對總統川普的Twitter發文進行審核

針對日前Twitter將美國總統川普發表推文標示為不實訊息，進而引發川普對此不滿，並且下令加強管制網路服務供應商對於內容審核權力，強調藉由行政命令捍衛網路言論自由。不過，依照National Research Group在美國時間5月29日至30日間，針對1006名美國境內成年人進行調查，其中超過一半人數支持Twitter針對川普發文內容進行內容審核。

社交平台的戰火 公共、私人難界定

川普與推特的戰火，揭露社交平台長期面對的爭議：若社交平台是公共論壇，無論何種言行都應當受言論自由保障，但恐怕會讓不當言行四處流竄；若將定義為私人論壇，就應當受論壇規範限制，但規則可能會因私人利益而無限上綱。

熱門新聞

Google因無痕模式被告求償50億美元 讓我們看看它怎麼運作

售價35990元！Xperia 1 II 在台上市搶攻5G市場 6月6日開放預購

Netflix隱藏代碼公開！教你快速找到台灣電影、恐怖片、成人動畫等大量分類

玩家在「動物森友會」緬懷家人 島民一句話卻感動無數網友

Sony Mobile首款5G手機Xperia 1 II登台 售價35,990元

擔心六四被搞事？手遊廠商宣布系統維護至「六五」聊天室全面關閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。