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Netflix隱藏代碼公開！教你快速找到台灣電影、恐怖片、成人動畫等大量分類
新冠肺炎疫情盛行期間，多國提倡若非必要盡量少出門，不少人選擇宅在家追劇，也讓各大串流影音平台用戶飆升。其中在Netflix平台，有人發現一系列網址「隱藏代碼」，其實可以輕鬆透過國家、類型找到相關影片，包含台灣電影節目、成人動畫、18禁影片等。
若是使用過Netflix應該會發現，由於篩選方式並不是典型的影片類型，如科幻、愛情、動畫等，取而代之的是熱門選擇、現正熱播等透過演算法呈現的結果，搜尋起來可能會有一點「卡卡」。有網站就整理出大量影片所屬的分類代號，在Netflix網址末直接鍵入就能更精確搜尋想看的影片。網址格式為www.netflix.com/browse/genre/分類代號，如台灣電影與節目即為www.netflix.com/browse/genre/434295
若以產製國家分類，常用的分類代碼有：
台灣電影與節目：434295
中國電影與節目：100375
日本電影與節目：100385
韓國製作：100386
東南亞電影：9196
印度電影：10463等
以傳統影劇分類來看，列出部分如下：
驚悚片：8933
漫威：10118
劇情片：5763
科幻：1492
浪漫片：8883
動畫︰7424
冒險動作片：1365
恐怖片：8711
紀錄片：6839等
成人動畫片：11881
需要留意的是，18禁系列代碼100040需要先登入帳號，確認已經成年才可瀏覽。
事實上龐大的資料庫中還能細分出更多代碼，如產製國家其實還有愛爾蘭、土耳其、希臘等。有興趣的使用者可以參考國外網站Netflix-Codes 進一步搜尋。若是打開看不到該分類，可能是已經修改，或者得另外透過VPN跳轉到其他國家解除限制。
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