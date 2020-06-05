Netflix隱藏代碼公開！教你快速找到台灣電影、恐怖片、成人動畫等大量分類

川普與推特的戰火，揭露社交平台長期面對的爭議：若社交平台是公共論壇，無論何種言行都應當受言論自由保障，但恐怕會讓不當言行四處流竄；若將定義為私人論壇，就應當受論壇規範限制，但規則可能會因私人利益而無限上綱。

2020-06-02 15:04