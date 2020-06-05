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Google因無痕模式被告求償50億美元 讓我們看看它怎麼運作

聯合新聞網 / INSIDE

無論最後到底能不能告 Google 成功，但可以預見的是，這場集體訴訟有可能雙方攻防激烈，連帶大大影響日後美國科技公司的使用個資方式。

Google 會使用 cookies 等技術追蹤廣大網友們的使用習慣，並不是新鮮事；不過 Google 最近被美國民眾告上加州法院提起集體訴訟，指控 Google 違反美國聯邦監聽法要求 50 億美元賠償，並且對每位受影響的使用者都至少支付 5,000 美元的賠償。

提訴主要理由是認為 Google 會使用 Google Analytics、Google Ad Manager、App 等技術監控使用者們的瀏覽器記錄，就算不點廣告也能透過各種資料分析使用者的各種生活習慣，此外就算開啟 Chrome 無痕模式，Google 一樣追蹤。

對此 Google 發言人 Jose Castaneda 則是極力辯護：「我們有明確指出每當開始無痕模式分頁時，網站還是可能會在使用過程中，蒐集瀏覽的有關資訊。」

無痕模式怎麼運作？拿 Cookie 來說明

先無論最後到底能不能告 Google 成功，但可以預見的是，這場集體訴訟有可能雙方攻防激烈，連帶大大影響日後美國科技公司的使用個資方式。

這時不妨讓 INSIDE 帶大家看看無痕模式開始，首先無痕模式下，Chrome 瀏覽器確實不會把使用者們的 Cookie、瀏覽記錄、網站資料跟表單紀錄儲在裝置上，但也一開始就說明 ISP 或是學校網路、家長追蹤軟體還是可能看到你的活動紀錄。

但重要的是：無痕模式說明中有一條稱，它並不禁止第三方使用 Cookie，這裡很容易跟「第三方 Cookie」搞混。這說明裡的是指各個網站就算在無痕模式下，還是會問你同意採用 Cookie 作為自己網站紀錄用途。但另一方面無痕模式會在每次關閉瀏覽器後就刪掉你裝置的 Cookie，所以之後就算再開，那也對不起來而無法用自動登入等類似的功能了。

那第三方 Cookie 又是什麼呢？使用原理簡單來說是這樣：你瀏覽的網站會存 Cookie 在你的裝置，但如果這些網站願意跟 Google Ad 或其他的廣告聯播網合作埋 code 進去，那麼廣告聯播網就會依據自己手中可接觸的用戶 Cookie，在網站上投放廣告。

就如同我們上一段說的，Chrome 無痕模式每次都會刪掉 Cookie，所以無痕模式只要每結束一個工作階段，下次依 Cookie 廣告聯播網所推的廣告內容就會重新來一次，而不會依照上次 Cookie 紀錄做個人化推播。

而 Google 也宣稱為了因應保護者隱私的潮流，正準備兩年內逐步淘汰第三方 Cookie，並推出「隱私沙盒」計畫，希望藉由提供匿名處理過的資訊給廣告商，達成保護用戶隱私又能讓廣告商精準行銷。不過事實上就算在無痕模式少了 Cookie 影響因素，Chrome 還是能依照使用者的概略位置、造訪網站類型推播廣告。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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