可打包刪除過往幼稚貼文 Facebook推出「動態管理工具」

針對使用者過去以來在Facebook服務平台上曾經發表貼文內容，Facebook宣布推出名為「動態管理 (Manage Activity)」工具，讓使用者能快速整理過去以來的貼文內容，並且可以選擇打包封存，或是永遠刪除。

推出此項工具，最主要是方便使用者管理過去曾經發表內容，而無需透過持續捲動個人動態時報逐一檢查，藉此避免使用者過去發表言論影響當前工作，或是與他人互動，甚至也能讓使用者選擇是否刪除過往貼文內容，藉此與過去個人感情等「告別」。

而在「動態管理」工具中，使用者可以選擇將過往貼文內容封存保留，或是直接刪除。其中，若是選擇將貼文封存的話，被封存貼文就只能被使用者檢視回顧，無法被他人看見，而直接刪除的貼文內容則會直接移至垃圾桶內，若使用者未進一步手動刪除，或是選擇將貼文內容還原，移至垃圾桶的貼文就會在30天後完全被刪除。

如果使用者希望在眾多歷史貼文中查找特定內容，同時也能藉由篩選機制過濾貼文，例如尋找特定日期內，或是包含特定標示對象的貼文都能被順利找出。

目前此項工具僅先針對行動版Facebook及Facebook Lite提供，日後也會開放桌面版Facebook使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》