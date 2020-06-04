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無痕模式也沒用？Google遭控仍會持續追蹤用戶數據

聯合新聞網 / 楊又肇

路透新聞報導指稱，使用者即便將瀏覽器設置為隱私瀏覽模式，Google依然可以追蹤其瀏覽行為，因此在加州聖荷西地方法院遭集體訴訟，同時要求Google母公司對此賠償至少50億美元。

指控內容中，指稱使用者無論是否主動點擊Google所推播廣告內容，甚至在瀏覽器設置為隱私瀏覽模式，Google依然可以透過Google Analytics分析工具、Google Ad Manager管理工具，或是相關網頁程式或功能持續蒐集使用者瀏覽行為。

這些瀏覽行為將包含使用者觀看網頁內容時間、點擊項目，同時也包含經常瀏覽內容、購買商品等資訊，Google更透過這些數據使其廣告投放更為精準，進而可獲取更高廣告營收。

參與此項訴訟的使用者，將涵蓋從2016年6月1日以來藉由隱私瀏覽模式觀看網頁內容的Google帳號用戶族群，並且透過集體訴訟形式指控Google違反加州隱私法，要求Google母公司Alphabet向每名用戶賠償5000美元，或是以實際損失的三倍金額計算賠償費用，並且以金額較高者為主。

而此項集體訴訟則由Boies Schiller & Flexner律師事務所承接，並且由Maria Nguyen與William Byatt代表提出集體訴訟的Google帳號用戶提告。

至於Google方面則未對集體訴訟情況作回應，但強調在任何情況下藉由隱私瀏覽模式開啟新分頁時，網站依然會蒐集相關數據，但這些數據並不見得直接與使用者個人隱私有所關連。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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