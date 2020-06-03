臉書跨足即時討論 與推特搶第二螢幕

臉書推出即時討論App，讓活動賽事的粉絲可與同好討論賽情，挑戰推特的標籤功能。近日臉書推出App「Venue」挑戰推特標籤帶動即時討論功能，並主打讓專業人士如體育記者主持討論、通知粉絲賽事精彩瞬間。研究顯示，即時討論能吸引人們更願意花錢和時間參與現場，顯示「第二螢幕」對現場活動的重要性以及商機。

更重專業性

《techchurch》報導，人們在觀看賽事活動同時，會上推特搜尋該活動相關標籤，尋找同好討論。比起Youtube直播間討論功能，無法及時觀看的粉絲，也可以藉推特標籤討論串了解活動過程，甚至可以看到現場影片和照片，而標籤所帶起來的討論熱度，能帶來驚人的網路流量。

臉書看準即時討論帶來龐大的網路流量，因此推出App「Venue」，不同於推特主打人人參與討論，臉書著重讓專業人士如體育記者、前運動員等主持話題討論，利用投票和QA問答互動，提供粉絲更豐富的討論體驗，而且不必像使用推特時得一直待在平台上刷新標籤，Venue會等到活動出現亮點時，才通知粉絲參與討論。

第二螢幕的商機

知名活動票務平台Eventbrite曾指出，現在參與活動時，人們除了「第一螢幕」（如會議間的投影幕、舞台、球場），還會有第二個螢幕如手機、平板、個人電腦等，用以收集資料、紀錄現場或者與即時分享，該如何利用「第二螢幕」讓觀眾更有參與感，成了策展人的考驗。

2014年世界杯足球賽時，推特總共累積了6億7000多萬條討論推文，其中大部分是人們在觀賽（無論看直播或現場）當下所發送的。分析顯示，因為參與了實時討論，會驅使高達69%的年輕人更想前往現場，因為他們更害怕因為錯過活動顯得落伍。

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