How哥產生器！開發者整理素材 讓HowHow幫你講任何中文句

HowHow 日前上傳一部影片，念了各種注音組合當做素材，要給同學們剪輯畢業影片，不過不到兩天時間馬上有開發者把素材作出了產生器，只要輸入文字就可以讓 HowHow 幫你念任何句子。

日前台灣 YouTuber HowHow 在畢業季為了讓畢業生剪輯出屬於自己的畢業祝福，在自己的頻道上傳了一段影片，花了約 50 分鐘拍攝，唸出各種注音組合。

HowHow 在影片中提到，畢業季收到許多學生邀約，希望能拍攝一段影片做為祝福，在畢業典禮放映。但邀約實在太多，要一一拍攝祝福有些困難，所以他選擇拍攝一段按照注音順序唸出的各種聲音組合，作為素材開放給粉絲自行剪輯使用。

不過粉絲們顯然想到了更有效率的方法！在影片發表後約一天，就有開發者 Orange Tsai 製作了 Howger Generator（昊哥產生器），只要在文字框鍵入中文字或是注音拼音，就會自動拼湊影片片段，產生一段 HowHow 念出這些文字的影片。也就是說，可以讓 HowHow 念任何你想要的句子，同時還有搭配相對應的影像。

除了網頁版，幾乎同時也有開發者 OH!Bot 推出了聊天機器人版的 How 哥產生器「How 朋友」（LINE ID: @514efygj。提醒：包含「@」符號），只要對加入 How 朋友機器人，在對話框中輸入中文後就會自動產生一段語音訊息，內容當然就是 HowHow 影片中剪輯出來的聲音所拼湊出來的句子。可能是只有語音的關係，這個聊天機器人合成的速度比 Howger Generator 快，不過單字切得短促語尾有些不自然，而且沒有影像。

其實這也不是第一次有名人自己拍攝影片開放給網友當素材使用，不過當然網友們也不會放過這個可以利用知名臉孔來惡搞的機會，製造出許多笑料。比如好萊塢影星西亞李畢福就曾經拍攝過一系列綠幕背景的影片給網友當做素材，YouTuber PewDiePie 也拍過一系列的綠幕素材給網友自行剪輯二創。

除了產生器，YouTube 上也已經有剪輯出各種 HowHow 唱 Taiwan、唱放手等惡搞影片。

HowHow 本人對火速開發出的惡搞程式也覺得有趣，在自己的 Instagram 限時動態轉貼、發表了 How 朋友機器人的截圖。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》