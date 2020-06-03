臉書將推新工具 動態管理大量貼文更方便

社群平台臉書（Facebook）今天宣布將推出「動態管理」工具，可協助用戶大量檢視和管理貼文，將在行動版介面率先推出新工具，未來也將在桌面版和Facebook Lite應用程式開放使用。

臉書表示，「動態管理」工具能讓用戶在同一處封存或丟棄舊貼文，其中，封存功能適用於不想再讓其他臉書用戶看見、但仍希望自己留存的內容。

臉書用戶也可以透過「動態管理」工具，將不想要保留的貼文移至垃圾桶。除非用戶選擇手動刪除或還原貼文，否則移至垃圾桶的貼文會在垃圾桶中保留30天後刪除。如此一來，若用戶刪除舊貼文後改變心意，仍有轉圜的空間。

此外，臉書也開發篩選功能，讓用戶篩選出想要尋找的內容，例如包含特定用戶或特定日期範圍的貼文。

臉書表示，未來將持續為「動態管理」工具打造新功能，協助用戶管理自己的臉書數位足跡。