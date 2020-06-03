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美國成年人抽樣調查：過半贊成對總統川普的Twitter發文進行審核

聯合新聞網 / 楊又肇

針對日前Twitter將美國總統川普發表推文標示為不實訊息，進而引發川普對此不滿，並且下令加強管制網路服務供應商對於內容審核權力，強調藉由行政命令捍衛網路言論自由。不過，依照National Research Group在美國時間5月29日至30日間，針對1006名美國境內成年人進行調查，其中超過一半人數支持Twitter針對川普發文內容進行內容審核。

此項調查中，約26%比例人數認為Twitter作法不對，而20%比例人數則對此採取持平看法。

在相關調查研究中，更顯示超過五分之三的美國人認為，相比社群媒體服務平台可能進行的內容審核，政治人物所作出不實言論造成影響可能更加嚴重，而將近四分之三的美國人則擔心社群媒體上不實言論將可能影響接下來的2020年美國選舉風向。

不過，同時也有超過半數美國人認為社群媒體服務平台所進行內容審核，可能導致言論自由不公，同樣也會造成影響選舉結果。

而在所有接受調查的美國成年人裡，僅三分之一比例支持川普簽署行政命令，藉此限制通訊規範法案第230條規定所賦予網路服務供應商的內容審核權。同時在接受調查的美國成年人中，將近一半比例的人認為社群媒體服務平台業者沒有政治偏見立場，但約38%比例的人認為社群媒體服務平台業者普遍傾向自由派政黨，而16%比例人數認為社群媒體服務平台業者傾向保守派政黨，

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

社群媒體 川普 推特

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