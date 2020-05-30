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在臉書發文3年僅1人按讚…真相笑慘：邊緣人最高境界

聯合新聞網 / 綜合報導
現代人習慣利用社群媒體交流。 圖／pixabay
現代人習慣利用社群媒體交流。 圖／pixabay

現代人生活已離不開社群媒體，經常用來分享生活趣事與聯繫親友之間的感情，裡面的功能也相當齊全，能夠設置只公開給特定族群。但近期卻有人誤用這個功能，導致自己當了三年的邊緣人，讓網友笑翻：「有笨有推！」

這位苦主表示自己已使用臉書發文三年，卻從沒被朋友按讚過，最多只有媽媽來點讚，讓他感嘆「天啊，年輕人真的都不用臉書」。近期因系學會要求而分享文章，意外發現自己邊緣三年的真相－－原來從一開始，他就誤將隱私設定為「只限媽媽觀看」！但他也抱怨，在貼文時臉書都顯示「你的貼文會公開顯示」，怎知事實剛好相反。

原PO回想這場烏龍的原因，表示：「大概是之前不想給媽媽看到文章，卻不小心設定成只有她看的到」，讓網友集體笑翻，「這個有笨到」、「哈哈哈哈太悲傷但又太可愛了」、「原來你並不邊緣（拍拍）」、「忍術自我邊緣之術」、「邊緣人最高境界，自己邊緣自己」、「你這篇文給了邊緣人希望，雖然後來也會失望就是了」、「你確定不是媽媽幫你設定的嗎」。

還有人注意到原PO一發文就有100多人按讚，羨慕表示「一公開馬上破百讚」、「我剛剛改公開了怎麼還是沒讚？」、「我設定公開3年也沒人按讚」、「我剛剛特地去檢查了，我的確是用公開」。

網友3年後才發現隱私設定誤設為「限定媽媽觀看」。 圖／翻攝自PTT
網友3年後才發現隱私設定誤設為「限定媽媽觀看」。 圖／翻攝自PTT

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