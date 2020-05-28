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爆笑公社無預警消失 管理團隊另成立爆笑2公社
臉書社團「爆料公社」今天晚間公告，擁有百萬成員的「爆笑公社」無預警消失，且臉書未通知管理團隊，研判可能是臉書故障所致；中央社記者向臉書查證，尚未取得回覆。
「爆笑公社」為爆系臉書社團之一，根據「爆料公社」晚間約7時20分發布的公告，爆笑公社內容皆為老少咸宜的爆笑文章、爆笑影片等，應該不至於違反臉書社群守則，團隊已通知臉書處理。
在等待修復的時間中，爆系團隊另外成立了「爆笑2公社」，邀請粉絲加入，至晚間8時左右已有超過2800人按讚簽到。
中央社記者向臉書詢問社團消失原因及處理方式，至發稿為止尚未取得回覆。
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