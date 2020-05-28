跳出同溫層愈來愈難？Facebook挨轟：明知演算法有問題 高層卻漠視

據了解，試圖淡化這些爭議的高階主管，就是 Facebook 全球公共政策副總裁 Joel Kaplan。他曾擔任美國前總統小布希的白宮辦公室主任，是堅定的右翼。

有沒有覺得，Facebook 內容愈來愈跳不出同溫層、也愈來愈極端了呢？外媒指出，雖然這些情況來自旗下演算法，但 Facebook 高階主管卻長期漠視。

根據《華爾街日報》、TheVerge 報導，Facebook 高階主管在 2018 年時，就透過內部提交報告得知旗下的推薦引擎等產品服務，將引發分歧和兩極化，並對社會造成負面影響；但當時領導階層依舊忽略這份調查結果，甚至還試圖規避相關責任。

言論愈分化，用戶使用時間愈長

研究報告發現， 如果 Facebook 沒有針對推薦引擎進行調整，它將會持續提供使用者愈來愈分裂、偏激的內容，而此舉對 Facebook 的好處是：更能吸引用戶眼光，並增加他們使用平台的時間。《華爾街日報》甚至引用另一份 2016 年的 Facebook 內部研究報告指出，那些會參與 Facebook 上極端立場組織的民眾中，有約 64% 的人當初就是因為平台的演算法推薦。

根據了解，試圖淡化這些爭議的高階主管就是 Facebook 全球公共政策副總裁 Joel Kaplan。他以前也曾擔任美國前總統小布希的白宮辦公室主任，屬於堅定的右翼派；而在重要政治議題上，他也具有動搖創辦人暨執行長 Mark Zuckerberg 立場的能力，一直都是爭議人物。

例如：在 Facebook 干預 2016 年美國大選的風波上，Joel Kaplan 就被認為是該事件的其中要角。外界也常批評，Joel Kaplan 的策略是安撫保守派，並且甩開那些被指控有偏見的批評。

曾嘗試「Common Ground」，但計劃夭折

不只如此，2019 年 10 月，Facebook 修訂新的廣告政策，將多數的政治廣告豁免於事實查核之外，因此引來許多批評。而這項備受爭議的廣告政策，據說背後也有 Joel Kaplan 施力的影子。

之前，Facebook 為了讓平台上的言論可以更理性、中立，曾嘗試推行「Common Ground」計畫，希望讓平台使用者透過共同興趣、愛好而聚在一起，避免大家只接觸到愈來愈偏激的同溫層言論。然而，因為這項計畫將會降低 Facebook 推廣兩極化、分歧內容，長期下來，可能降低使用者對平台的參與度，因此該計畫後來被 Joel Kaplan 擱置，團隊不久後也解散。

針對這些爭議，Facebook 發言人表示，Facebook 一直都不斷透過研究了解平台對社會的影響，也不斷積極改進，例如今年 2 月就宣布投入 200 萬美元資金，進行與兩極化、分歧內容有關的獨立研究。

《本文作者Heemie ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》