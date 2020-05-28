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文字內容隨你改！LINE釋出免費貼圖 把握最後下載日
LINE首度釋出「BROWN 免費試用訊息貼圖」，下載期限為5月28日，一旦成功下載後，將可於手機及電腦版免費使用14日。有趣的是，這款貼圖具有任意修改文字功能，只要在貼圖前點下圖樣即可打開文字功能，對於有時找不到合意的貼圖民眾來說，相當方便。
LINE的訊息模式如今已成為民眾慣用的溝通介面。隨著LINE貼圖越來越多樣化，LINE即表示，所有用戶都可免費體驗「BROWN 試用訊息貼圖」。只要加入「貼圖最前線」LINE 官方帳號，即可免費下載該組訊息貼圖。下載期限至 5 月 28 日止，使用者成功下載後，可同時於手機及電腦版的介面皆可免費使用 14 天。活動時間到今(28)日為止，想獲得免費訊息貼圖的民眾手腳要快。
LINE推出新款「訊息貼圖」與「隨你填」的「客製化」個人貼圖服務，能在貼圖填上姓名或其他想寫的文字，最多能在一張貼圖填上100字的內容，並且完美地「無違和感」地與貼圖相融，未來，每位使用者都能貼出自我風格、與眾不同。
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