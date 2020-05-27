淪網路編輯大戰？維基百科要出招了 對抗平台騷擾

雖然多數人認為擁有一個正式行為準則，可望降低維基平台上的編輯混亂與敵意；但也有不少編輯認為，維基媒體基金會不該干涉維基的社群管理。

根據 TheVerge 報導，維基媒體基金會的董事會近日投票通過一項審核程序，將執行「反騷擾」（anti-harassment）政策，並預計在 2020 年底前草擬相關細節，

董事會在聲明中表示，近年維基媒體平台上充滿騷擾、不文明等行為，與初衷價值觀背道而馳，也因此無法創造一個讓大家能提供建設性辯論的包容的空間，而非謾罵、騷擾、敵意。

根據董事會的要求，維基媒體基金會應該做到以下四項：第一，起草一個具約束性的最低標準行為準則；第二，破壞者必須被制裁或限制他的權限；第三，必須強化對社群的支持與合作；第四，必須向旗下的信任與安全團隊（Trust and Safety team）投入更多資源，例如：聘僱更多員工、提供更好的培訓工具等。

從維基百科媒體創立以來，就常常見到「網路編輯大戰」，主題多半圍繞政治、種族、宗教、性別等。例如：去年 10 月時，台灣維基百科的內容就遭受攻擊，導致台灣的主權定位在一天之內不斷被更改答案。

雖然有人認為這些網路編輯大戰多半來自網軍攻擊，但事實上，有時候爭議也會來自平台內部的編輯。維基百科擁有一大批志願社群，他們可以針對爭議內容進行編輯修改；這些志願者編輯雖然高度敬業，但有時候也很「好戰」，反而會引發編輯戰，甚至構成騷擾行為。

去年，維基百科就解僱一名被其他用戶控訴騷擾的編輯，當時有不少社群內的管理員認為，這樣繞過社群、逕行解僱單一編輯者的行為，已經違反維基百科的理念與文化，因而辭職抗議。

而確定未來將執行「反騷擾」政策後，雖然多數人認為擁有一個正式行為準則，可望降低維基平台上的編輯混亂與敵意；但也有不少編輯認為，維基媒體基金會不該干涉維基的社群管理。目前，維基百科已經成為網路上最受信任的資訊平台之一。

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》