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LINE隱藏版新技巧學起來 手指點訊息往左滑快速回覆對方

聯合新聞網 / 綜合報導
LINE Android 10.8.2版本更新，用戶可以選定某則特定訊息左滑，馬上能直接回覆。示意圖／記者張芮瑜攝影
LINE Android 10.8.2版本更新，用戶可以選定某則特定訊息左滑，馬上能直接回覆。示意圖／記者張芮瑜攝影

快速回覆訊息對不少人來說是一大福音，尤其是群組一多，聊天的人七嘴八舌時，想要回覆某個人的意見，常會被其他後續的訊息淹沒。繼iOS用戶之後，現在Android手機使用者也能快速回覆對方的訊息了。

LINE最近將隱藏版更新功能擴大到安卓用戶，行動裝置釋出了LINE Android 10.8.2版本更新，用戶只要把訊息往左滑，就能輕鬆快速回覆該則訊息。不過安卓用戶在使用這功能前，記得要先將LINE App更新到最新版本，才能使用這項新操作。

原先左滑回覆指定訊息功能最先出現在iOS裝置上，現在擴及Android使用者，回覆訊息就能再省下一點時間。事實上，在這新功能釋出之前，使用者往往需要用手指常按該則訊息，才會出現回覆的選項，但對很多人來講，其實「長按」再選「回覆」就已經是兩個步驟了，許多人覺得此流程很麻煩。

隨著LINE Android更新，只要將該訊息往畫面左側滑動，畫面會出現回覆圖示即可放開，然後一樣接著在訊息框輸入要打的文字即可，送出後對方或是群組裡的人就能看見這則特定回覆，也能避免大家因訊息一多會錯意。

特別的一點是，雖然往左滑快速回覆的功能已經啟用，但原本長按某則訊息，再點選回覆的功能仍舊保留，使用者還是可以用這方式來回覆對方，端看哪種操作自己用得最習慣即可。

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