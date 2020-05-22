Spotify網路播放器重新支援Safari！免App也能聽音樂

Spotify 串流音樂服務除了有 Mac 電腦版、iPhone 行動裝置與 iPad 平板電腦用的 App 外，你還可以直接從瀏覽器使用網路播放器播放 Spotify 音樂內容。不過兩年前 Spotify 取消了對Safari 網路播放器的支援，這可能是因為 Apple 瀏覽器與 Spotify 使用的 Widevine 數位版權管理不相容。

今天 Spotify 將其對 Apple Safari 瀏覽器的支援帶回了其基於 Web 的播放器中。Spotify 網路播放器於 2012 年 11 月啟動，允許用戶透過任何符合 HTML5 的瀏覽器訪問和流式傳輸其雲音樂。可以取得 Spotify 完整的音樂庫內容，而且可以使用 App 中的許多功能。

您是否使用過 Spotify 的網路播放器？

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》