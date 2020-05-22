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Google支援iPhone深色模式了！果粉獨享「暗黑搜尋」
美國 Google 公司宣布將於明天為 iOS 版 Google 搜尋應用增加深色模式支援，這項新功能將於明天早上太平洋時間上午 9:00 開始推出。Google 已為 YouTube、Gmail 等應用加入了深色模式，讓 OLED 螢幕機型 iPhone 使用 Google 應用更節省電池消耗。
可以透過以下兩種方式之一啟用 Google 搜尋應用的深色模式，首先是在應用程式本身內的亮模式和暗模式之間手動切換。這可以和 Gmail 一樣在應用程式的“設定”部分中完成。
也可以參考下面影片，直接在 iPhone 和 iPad 上開啟深色模式。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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