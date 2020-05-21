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720P不夠了…YouTube重新定義高畫質為1080P以上
過去被定義為高畫質 (HD,High Definition)的影像規格是以720P為主，但目前在YouTube服務平台則是將高畫質重新定義為1080P。
在目前YouTube服務中，畫質設定選項已經默默地僅將1080P標示為高畫質，意味在YouTube的認定規格中，目前市面普遍認定為高畫質的720P規格早已不敷使用，因此將目前已經普及使用的1080P規格列為高畫質。
另一方面，比1080P規格再上一級的1440P同樣也被標示為高畫質，僅2160P規格以上才會被標示為4K畫質。
不過，YouTube方面並未特別說明此調整背後因素，或許跟目前多數影片內容都已經採用1080P，或是更高解析度規格錄製有關。
而接下來在5G網路技術更普及應用下，預期4K影片規格也會逐漸成為更多人普遍使用規格，並且漸漸往8K內容應用發展，因此目前YouTube決定將1080P標示為高畫質，或許也是為了日後更具體的內容畫質規格識別作準備，同時也不會造成太大使用上的困擾。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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