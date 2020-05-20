你的臉書帳號安全嗎？這樣開啟雙步驟驗證和備份粉專教學

最近吳念真和 486 先生的粉絲專頁都突然消失。這篇文章就來教大家如何防範類似的事件發生在自己身上。

吳念真和 486 先生的粉專接連消失，疑似遭駭。所幸吳念真事後聯絡 Facebook 已經取回了粉絲專頁，不過內容大多被刪光，他也回憶是誤點了「確認身份」網址後並「進去確認」，就收到 Facebook 身份變更通知，之後就無法登入也看不到粉專了。另外像是阿滴以前也有 Instagram 帳號失而復得的血淚心得，如果要跟官方求救的話可以參考這篇。

根據吳念真粉專遭竊的案例，可以推測應該是釣魚網址，可能引導他以為要登入 Facebook 而自己親手填了帳號密碼，在不自知的情況下把資料拱手送給了駭客，吳念真也為此相當自責。（更新：因為有新案例提到「企業帳號」，也有可能是利用大家不熟悉企業帳號機制，誘騙使用者同意將粉專交給特定企業帳號管理，直接取得管理權限。）

這個故事除了告訴我們，不要點來路不明的網址，不要看網站長得很像就填了帳號密碼，另外其實我們也可以動手開啟雙步驟驗證，為自己多設下一層保障。

兩階段驗證/雙重驗證/2FA

點擊個人的 Facebook 頁面右上角的倒三角形，就會看到「設定」選項，進入設定以後，在左側欄位選擇「帳號安全和登入」。接著往下捲動就會看到「使用雙重驗證」的選項，點下編輯按鈕，可以選擇簡訊驗證碼或是用驗證應用程式產生動態驗證碼。（Facebook 手機 app 也可以設定，順序是點右上角三條線功能表，接著設定和隱私>設定>帳號安全>帳號安全和登入，往下滑就能看到使用雙重驗證。）

Facebook 截圖

Facebook 截圖

選擇簡訊設定好處是不用另外下載 app，直接輸入手機號碼，之後登入就會發送簡訊驗證碼確認。

或者想要登入更快速的話，可以選擇驗證應用程式，這裡需要先下載會自動產生驗證碼的 app，只要在商店搜尋「驗證」就有很多相關程式。很多人選用 Google 官方的 Google Authenticator (Android, iOS)，不過個人更推薦 Authy (Android, iOS)，這兩款程式的比較後面再詳述。

然後回到 Facebook 設定頁面，選「驗證應用程式」，就會出現一個 QR code 和一串代碼，可以直接掃描 QR code 就會自動帶入設定，或者也可以在驗證 app 裡面新增貼上代碼。

你可以設定帳號暱稱（比如：臉書登入、Facebook 帳號），讓自己知道這是用來登入什麼網站。設定好以後，驗證 app 就會顯示你的 Facebook 帳號專用的驗證碼，而且過一段時間就會自動更新，產生另一組驗證碼。

下次你登入時， Facebook 會要求驗證碼，你只要打開 app 就知道此時此刻你的 Facebook 驗證碼是什麼了。

而遠在天邊的駭客也無法得知你的手機收到什麼驗證碼，就無法輕易只憑密碼登入你的帳號。而且只要支援雙步驟（雙階段）驗證的網站，通通可以用驗證 app 產生驗證碼，你可以檢查看看其他社群網站的設定來保障安全。

最後補充 Google Authenticator 是綁定手機，如果換手機或手機搞丟忘了備份，那你所有的服務都要重新申請動態驗證，否則無法登入，屆時可能會非常麻煩。而 Authy 則是綁定帳戶，只要復原的時候輸入還原密碼就可以取用動態驗證碼，不需要全部重設，可以省下一番工夫。

Facebook 備份資料下載

吳念真的案例除了密碼被盜，粉絲團的貼文還被清空，回憶和資料一點不剩。其實就像電腦平時要養成備份的好習慣一樣，Facebook 的個人帳號以及粉絲專頁都是可以把自己的資料打包下載。

首先，一樣到粉絲專頁的「設定」頁面的「一般」項目，往下找到下載粉絲專頁的選項，點選下載「粉絲專頁」。（個人的話則是在設定>你的 Facebook 資訊>下載資訊。）

Facebook 截圖

接著就會看到下載選項，可以選擇日期範圍和資料格式，勾選想要下載的動態類型，也可以下載地點資訊、搜尋等動態上看不到的個人資料。HTML 的格式可以像網頁一樣方便瀏覽，而 JSON 則是資料庫形式，方便統整資料或輸入其他平台。

Facebook 截圖

設定完後，按下建立檔案就會開始準備，依資料量可能需要數分鐘到數小時不等。準備好的檔案會出現在「可下載的副本」頁籤，可以點選下載即可。

不過目前 Facebook 沒有提供匯入備份的功能，也就是說這些資料雖然留下了，但要是發生意外仍無法一鍵還原。除了聯絡 Facebook，請求取回遭刪除的資料以外，否則就得自己手動回溯一些重點貼文，不過至少紀錄都還在，不怕累積的所有回憶都消失。

另外，其實在歐盟和美國政府前幾年維護個資的壓力下，Facebook 已經開放許多個人數據供使用者自己取用，下載資料就是成果之一。其他還有廣告偏好資料也相當有趣，有空不妨瀏覽一下這些數據，看看自己在廣告商眼中是什麼樣的人，可能比星座還要準。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》