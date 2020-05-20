PChome信箱終止服務！網友怨：購物無法改綁其他信箱

PChome 電子信箱要終止服務了。雖然以信箱業務來看不意外，但當初拿 PChome 信箱綁定 PChome 電商的使用者可要頭痛了。

PChome 日前在網站公告，將分階段停止電子信箱服務：

● 自 2020 年 6 月 1 日起，停止 POP3 服務與 SMTP 功能。

● 自 2020 年 7 月 1 日起，停止發送信件功能，用戶仍可正常收信。

● 2020 年 9 月 30 日，停止信箱服務。

PChome 電子信箱已提供超過 20 年服務，隨著時間漸漸淡出市場，現在申請 PChome 電子信箱的使用者也越來越少，因此終止這項服務並不算意外之舉。

但是，不少早期使用者就是用 PChome 自家的信箱去註冊 PChome 電商網站，以 PChome 24h 為例，註冊帳號就是信箱，但現在就算換了新信箱也無法更改網站上的會員資料。這樣一來，使用者也收不到貨品狀態、拍賣下標狀況等通知郵件。

目前比較可能的自救辦法，可能是得再於會員資料填入手機號碼，便可以收到簡訊。不過這只是沒辦法中的辦法，使用者可能不想綁定手機，而且簡訊收到的資訊大多只有物流金流狀態，不如電子郵件提供的明細，仍非常不便。

另外，最近 PChome 新增 Apple ID 和 Google 帳號登入，不過若利用上述兩種方法初次登入沒有選擇整合既有帳號，就會被發配一個亂數 ID，並且無法在會員資料新增既有帳號信箱，也沒有事後補救的綁定方法，無法再整合兩個帳號。

如果想要刪除用 Google 帳號登入而產生的新帳號重來一次，也沒有一鍵刪除會員的方法，必須到客服中心申請，並提供雙證件影本由專人取消。

關於 PChome 的帳號問題似乎是長年所留下來的技術債，真要大幅更改，也許的確不容易。儘管 PChome 在網站介面（包括支援 Apple、Google 登入，還有行動版 app、整合支付工具）看得出改變，商業模式也在努力創新，網路上的討論也看得出來大家雖然檢討 PChome，卻包容而努力地發想解決方法繼續用下去。但類似問題累積下來，也確實影響到了使用體驗。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》