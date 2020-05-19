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一招開啟設定擋挖礦！Chrome將封鎖狂吃資源的廣告

聯合新聞網 / INSIDE
路透
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偷使用者電腦資源來挖礦的廣告大多未經使用者同意，而且容易造成硬體耗損。目前 Chrome 這項封鎖功能還在實驗階段，要開啟的話可以到文內提供的設定頁面搶先啟用。

隨著虛擬貨幣熱潮興起，在 2017 年左右開始，網路上出現在廣告內藏入佔用網站使用者電腦資源將其拿來挖礦的程式，甚至猖狂到嚴重影響瀏覽效能。

從外觀上不容易看出這類廣告的差別，一樣是橫幅或分佈在網頁中的廣告欄位，不過卻在使用者不知情的狀況下，直接竊取使用者電腦的運算資源來幫投放者挖礦。最明顯的辨別方式有幾點：飆速運轉的風扇、滿載且發燙的 CPU，還有暴衝的網路用量。

儘管這類廣告並不多，根據 Google 上週發表的文章，它們數量在網路廣告中只佔約 0.3%，但卻佔用所有網路廣告大約 28% 的 CPU 使用和 27% 的網路數據用量。（佔用過多資源的廣告標準為：30 秒內用掉 4MB 網路數據或使用超過 15 秒的 CPU。不然就是 60 秒全速運轉 CPU。

在同一篇文章中，Google 也強調這些廣告多是在使用者不知情的狀況，拿這些運算資源來挖礦，或者就只是程式寫得很差。但這樣耗費使用者的電腦資源很有可能減損電池壽命、浪費網路流量，進而造成使用者金錢損失。

因此 Google 將在 Chrome 更新功能，讓使用者可以限制單一個展示廣告可以使用多少資源，超過前述標準，被判定為消耗過多資源的廣告就會變成顯示錯誤頁面。

目前這項功能還在實驗中，預計 8 月底才會正式上線，讓廣告業者們有時間改善。想要提早打開這項功能的使用者可以直接在 Chrome 網址列輸入 chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention 開啟設定。

Firefox 去年也加入阻擋偷資源挖礦的機制，不過是靠著封鎖已知的挖礦廣告網域來防止濫用。不少防毒軟體也有提供類似的功能。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 虛擬貨幣 Chrome 比特幣 Firefox

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