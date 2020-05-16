臉書50人免費視訊功能 Messenger Rooms開放所有人使用了

為了讓用戶在武漢肺炎疫情期間也能與家人、朋友保持連繫，美國 Facebook 公司上個月推出了「50 人視訊聊天功能 - Messenger Rooms」，不過當時只開放讓小部分用戶測試。今天 Facebook 宣布，50人視訊會議工具「Messenger Rooms」正式開放讓所有用戶使用。

Messenger Rooms 可讓您建立一個房間，最多可容納 50 人，並且無時間限制地進行免費的視訊通話，使您可以輕鬆地與朋友，親人和志趣相投的人共度美好時光。可以直接從 Messenger 或 Facebook 創建房間，即使您沒有 Facebook 帳戶也可以共享連結以邀請任何人加入。

您可以透過 News Feed、Groups 和 Events 在 Facebook 上啟動和共享會議室，因此您隨時隨地都可以輕鬆訪問。如果您不希望其他人加入，則可以選擇哪些人可以看到並加入您的房間，或者將其他人移出您的房間並鎖定房間。

美聯社

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》