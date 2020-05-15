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Google於美加地區 推行Grow with Google onAir學習課程

聯合新聞網 / 楊又肇

從2017年開始各地合作夥伴共同推行的Grow with Google學習課程，稍早宣布將在美國境內與加拿大地區提供全新Grow with Google onAir課程內容，將以線上形式免費提供所有人參與學習。

相比過往與在地圖書館、學校及相關組織在內超過7000個合作夥伴共同推行的實體學習課程，此次以線上形式呈現的Grow with Google onAir，預期能讓更多人透過網路形式學習如何使用Google服務，並且完成個人日常所需。

除了向一般民眾開放學習，Google此項服務過去也與諸多單位合作，讓更中小型企業、創業者學習如何透過Google服務讓工作及業務營運更具效率。而此次向所有人開放參與學習的Grow with Google onAir課程內容，更提供一對一線上教學模式，將由Google員工提供更清楚的教學內容。

除了Google藉由網路連結形式提供線上學習課程，先前蘋果也因應新型冠狀病毒疫情影響，將原本透過各地區Apple Store提供的Today at Apple學習課程進行調整，藉由線上形式呈現可讓所有人參與學習的Today at Apple at Home學習課程

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖書館 疫情 Google

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