樂天市場國際版6月終止服務！會影響台灣站的營運嗎？

樂天市場國際版將於 6/1 結束服務，會籍不受影響但要注意發貨與付款截止日期。台灣市場消費者仍然可以在台灣站消費，不受影響。

已營運 10 年的日本樂天市場國際版今日宣布，將於 2020 年 6/1 起結束服務不再接受訂單，已經下定訂單的最後付款日期為 6/11，截止發貨日期為 6/15，若有問題需與樂天客服聯繫（可能需要使用日文）。

但官方表示會員會籍將不受影響，樂天點數可以繼續使用，消費者之後還是可以在樂天日本主站消費，並且透過 Rakuten Global Express 官方轉運服務寄送到台灣。國際版會員的帳戶資料、樂天點數、購買紀錄將在遵守隱私政策範圍內，繼續用於行銷、樂天 ID 與客服用途，不必要的瀏覽數據則會刪除。

另外樂天的海外站，包括台灣、美國、法國、德國樂天皆不受影響，台灣消費者可以直接在國內樂天消費。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》