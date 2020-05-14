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Google宣布：所有電子郵件帳號 都能免費使用Google Meet視訊
日前宣佈將對所有Google用戶免費提供使用Google Meet線上視訊會議服務後，Google稍早更進一步宣布開放任何電子郵件帳號均可免費使用此項服務。
相比先前至少需要使用Google帳號才能使用的情況，Google此次宣布任何電子郵件帳號都能透過「meet.google.com」網址使用Google Meet服務，同時一樣確保使用隱私安全，並且以免費形式提供使用。
而對於本身使用Gmail帳號服務的話，則可直接在網頁版Gmail服務頁面快速發起Google Meet線上會議，或是加入他人發起會議，甚至也能與Google Calendar連動，並且讓使用者能更直覺參與透過Google Meet發起線上會議。
依照Google說明，從今年3月開始針對G Suite、G Suite教育版免費開放Google Meet服務後，每日使用人數成長幅度高達30倍以上，目前每天幾乎支撐超過30億分鐘的視訊會議，同時在4月間更在每天持續累積超過300萬名新用戶。
因此宣布開放更多人可免費使用Google Meet服務，Google顯然希望能吸引更多人加入使用旗下服務，並且串接更多Google服務使用需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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