Instagram推新功能防霸凌！ 秒刪大量留言、設定誰能標註你

為了遏止網路霸凌的發生、替使用者營造更加友善的言論環境，Instagram又推出新功能。這次共推出兩項新功能，一項是批量刪除留言，另一項則是允許用戶設定誰有權在留言或限時動態中標註你。

IG官方表示，推出批量刪除留言功能，是為了幫助用戶更有效率的處理大量負面評論，以保持友善的言論環境。iOS版本的用戶只要點進留言處，點選右上角的三點圖標，便會出現「管理留言」和「留言控制項」；Android用戶，則可長按留言，再點按圖標進入管理。

點進「管理留言」可批量刪除留言，一次最多可刪除25條；而點進「留言控制項」，選擇「要隱藏的字詞」，則可以管理「封鎖留言的對象」，被封鎖者並不會知道自己受到封鎖。

IG另一個新功能則是允許用戶設定誰有權在留言或限時動態中標註你。IG表示，由於標註功能有時會造成針對他人或霸凌現象，因此推出此功能，希望能減少網路霸凌的產生。想設定此功能，用戶只要進入IG設定中，點選「隱私設定」，再進入「標籤」，便能設定「能標註你的用戶」，用戶可選擇只讓你有追蹤的對象標註，或讓所有人都不能標註你。