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台灣內容電商先驅「瘋狂賣客」 預告5月15日歇業

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自瘋狂賣客
圖擷自瘋狂賣客

瘋狂賣客可說是台灣內容電商先驅，開站時以獨特、惡搞還帶點懶散的文案，以及讓人會心一笑的選物風格與獨門雜碎袋，搭配「一日一物」的銷售模式打開市場，短短在半年之內就讓月營收達數百萬之譜。

目前已轉型成團購網站主打白牌品，並攻入旅遊市場的台灣電商「瘋狂賣客」CrazyMike 今天廣發給供應商歇業公告，預告將營運至 5/15 後就會暫時謝幕。

瘋狂賣客可說是台灣內容電商的先驅，從 2008 年 12 月開站時以獨特、惡搞還帶點懶散的文案，以及讓人會心一笑的選物風格與獨門雜碎袋，搭配「一日一物」的銷售模式打開市場，短短在半年之內就讓月營收達數百萬之譜。

而在 2011 年，瘋狂賣客由原東家網勁科技手上，被上市公司兆赫電子轉投資企業地壹創媒所併購，但隨後轉型成為種類含括各式商品的團購網站，並另外成立旅行社公司。

不過根據刑事警察局資料，瘋狂賣客曾在 2018 年被詐騙集團相中為最愛的電商，一整年共發生 526 件詐騙案成為類似案件第一名。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

電商 詐騙集團 警察 上市公司 旅行社

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