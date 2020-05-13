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大量審查色情、暴力圖文造成精神創傷 Facebook將補償共5200萬美金

聯合新聞網 / INSIDE
Facebook將支付一共5200萬美元來補償內容審查員。 路透
Facebook將支付一共5200萬美元來補償內容審查員。 路透

但更重要的是，Facebook 在和解協議中承諾往後改善內容審查員的勞動條件。

根據外媒報導，Facebook 將支付一共 5200 萬美元來補償內容審查員因工作中出現的心理問題，在美國亞利桑那、加州，佛羅里達和德州四個地區的每位審查員至少獲得 1,000 美元補償，且按症狀嚴重程度增加。

美國時間上週五 Facebook 跟提告的內容審查員在法院達成初步和解，而這項和解協議涵蓋了 11,250 名審查員，審查員們的代表律師 Steve Williams 也在聲明表示，「內容審查所帶來的心理傷害真實而嚴重；很高興能跟 Facebook 合作完成這一個前所未有（指保護內容審查員）的程序，這在幾年前都還無法想像。」

Facebook 在全球僱用了不少外包公司與數千名的內容審查員來篩選貼文內容，但內容審查員工作並不簡單，往往都得大量且仔細的觀看那些色情、暴力或是帶有種族歧視、偏見的圖文。2018 年 9 月，一位美國內容審查員 Selena Scola 被指定要定期查看強姦、謀殺和自殺的圖片，並在工作九個月後出現了 PTSD 的症狀，因而起訴 Facebook，後來有幾位其他地區的審查員加入控訴，稱 Facebook 並無法為他們提供一個安全的工作空間。

在和解部分，只要任何被診斷出患有精神疾病的審查員，都將能額外獲得 1,500 美元的補償，如果是診斷出多重症狀的審查員最多能得到 6,000 美金用來支付治療。不只如此，如果這些有症狀的審查員能證明在 Facebook 遭受了其他任何類型傷害的證據，最嚴重可獲得 50,000 美元賠償。

但更重要的是，Facebook 在和解協議中承諾往後改善內容審查員的勞動條件，內容審核工具將改成預設靜音、畫面黑白，今年年底前推廣給 80％ 的內容審查員，並在 2021 年達成 100％。每天查看色情、暴力或內容令人不安的內容審查員也將與有執照的心理健康專業人員進行每週一次的一對一輔導課，所有審查員每月一次集體治療會議，有立即性精神狀況不佳的人也可在 24 小時內馬上獲得諮詢師的幫助。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

種族歧視 Facebook

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