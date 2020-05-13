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內容審查員在家防疫 臉書更仰賴科技查違規

中央社 / 台北13日電
臉書今天發表第5版的「社群守則」執行報告。 路透
臉書今天發表第5版的「社群守則」執行報告。 路透

臉書（Facebook）今天表示，當內容審查員暫時在家防疫時，臉書更加仰賴自動化的系統，讓團隊優先審查嚴重性較高的內容，以持續維持臉書旗下的應用程式在這段期間的安全性。

臉書今天發表第5版的「社群守則」執行報告，提供自2019年10月到2020年3月間衡量政策執行成效的指標。這份報告介紹Instagram在4個議題領域的資料，包括仇恨言論、成人裸露及性行為、血腥暴力內容、霸凌及騷擾。臉書也首次分享在Instagram上針對特定內容採取行動後的申訴量，以及接獲申訴後或臉書自己發現問題後而變更決定的數量。

臉書強調，在過去半年開始使用更多科技，根據流行性及嚴重性等因素來排序讓團隊優先審查的內容。展望未來，臉書也計劃運用科技對內容採取行動，包括更自動移除更多貼文，內容審查員就能把時間花在審查其他類型的內容上，因為這些內容需要考量細微差異與脈絡才能做出決定。

「社群守則」執行報告指出，臉書改善了能主動發現違規內容的技術，以協助移除更多的違規內容，讓更少人看見。例如在臉書上持續擴大主動偵測技術針對仇恨言論的使用範圍，以涵蓋多種語言，並持續改善既有的偵測系統。

過去2季臉書針對仇恨言論的主動偵測率增加8個百分點以上，在一年內累積增加近20個百分點。目前移除的內容中近90%是在還沒有任何人檢舉前，臉書就先偵測到的。

報告指出，臉書在Instagram上改善文字及圖像比對技術，以找到更多自殺及自我傷害的內容。自上一份報告發表後，臉書採取行動的內容增加40%，主動偵測率增加12個百分點以上。臉書也在打擊網路霸凌上有所進展，導入多項新功能來協助用戶管理自己的體驗，並限制不想要的互動。

臉書表示，今天發表報告的數據範圍到2020年3月為止，不能充分反映臉書在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間的改變所造成的影響。臉書預期在下一份報告中將看到這些改變的影響，在後續報告中可能也會看到。

網路霸凌 Instagram

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