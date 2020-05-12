微軟推回信防呆！Email 不怕忘勾密件副本炸爆伺服器

你有忘了勾選「密件副本」的經驗嗎？不僅收件人清單被看光光，後續收件者若回信給所有人，就可能頓時倍數成長成上萬封郵件，塞爆伺服器⋯⋯現在微軟推出新功能要防止這類慘劇再度發生。

微軟在 Office 365 還有 Exchange Online 將陸續推出一項更新，防止寄件者忘了勾選密件傳送（BCC），造成上百甚至上千個收件人間互相全部回覆的「回信爆炸」慘劇。

新的防呆措施主要是針對大型企業，利用 60 分鐘偵測 10 封「回覆所有人」信件，最多可以涵蓋超過 5000 位收件者。初步搜集這些使用行為以及客戶回饋做調整之後，微軟會將此功能再推廣給更多的使用者。

微軟自己 1997 年就有件廣為人知的回信爆炸案例，有一位員工不小心同時寄信給 25000 人，而且沒有勾選密件副本，而收件人清單上的這些人又直接回信給所有人，短時間內就產生共 195GB 的 1500 萬封信件，沖垮了微軟自己的 Exchange 郵件伺服器。然而慘劇並未終止，數十年來仍陸續有類似的事件發生，一個不小心就讓伺服器瞬間爆量。

現在有了回覆防呆新功能，一旦不小心送出忘了勾選密件副本的廣發信件，微軟的「回覆所有人」email 阻擋功能就會自動啟動並維持 4 小時，足以略過大部分的收件人回覆這封信。

Exchange 團隊說，「不管任職於哪家公司，人類就是會做出這些事。」「我們可以看到初版功能在微軟內部已經成功減少全部回覆的爆炸衝擊。」

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》