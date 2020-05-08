多倫多大學詳盡研究：不只中國 微信正在嚴密監控全球帳號

不只如此，海外帳號如果彼此之間有傳遭到中共封殺的敏感內容，甚至還會導回中國，用來訓練、建立微信的中國政治審查制度。

也許對台灣人來說，微信會嚴密監控中國境內的通訊內容並不是什麼新鮮事，而國外普遍也很擔憂微信是否有資安疑慮。但微信到底監控多廣、多深？怎麼監控？詳細技術機制是什麼？如今這個神秘面紗被揭開了。

加拿大多倫多大學的跨學科實驗室「Citizen Lab」發表了一份可說是至今以來，最詳盡的微信海外資安報告，並且從技術上證實了微信就連非中國的外國註冊帳號都會嚴密監控；不只如此，這些海外帳號如果彼此之間有遭到中共封殺的敏感內容，甚至還會進一步導回中國，用來訓練、建立微信的中國政治審查制度。

微信的審查原理是這樣：首先會看圖片的檔案雜湊值（hash）來核對圖片是否已被歸類成敏感內容，如果有就封鎖，如果沒有的話將會 AI、人工並行，非即時性去判斷圖片是否敏感；這會讓圖片第一次傳輸的時候可以通過審查，但只要被發現圖片敏感，就會將其檔案雜湊值添增為黑名單。

Citizen Lab 這次準備一組非中國、一組中國，兩隊群組進行大量且詳盡的比對實驗，前者由三個用加拿大電話註冊的微信帳戶組成，後者則用兩個加拿大電話註冊、 一個中國電話註冊的帳號組成。其中，他們用一張自繪的紀念諾貝爾和平獎獲獎者劉曉波逝世的漫畫當作敏感內容實驗。

研究顯示，就算敏感內容先前只在非中國註冊帳號之間流傳，一旦發送給中國註冊帳戶後，就會被封鎖。

當然，Citizen Lab 也仔細研究了微信的中國與海外版的隱私政策，無論哪個版本上面都沒有表明非中國註冊帳戶的會受到監視，而且也有向騰訊的中國、海外辦公室去信，然而研究人員一直都沒有收到來自騰訊深圳的回應，而騰訊新加坡並沒有提供 Citizen Lab 研究人員基於加拿大個資法《PIPEDA》所要求的足夠資料。

換言之，研究顯示騰訊不僅沒有向其國際使用者解釋，如何使用其通訊內容來促進中國的審查機制，而且也沒有解釋、澄清國際用戶的通訊內容為何要受到跟中國審查制度無關的監視。

詳細的研究內容請點擊 Citizen Lab 的網站。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》