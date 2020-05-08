快訊

李進勇的頭保住了！高雄市罷韓投票1823投票所全數達標

獨／阿嬌、賴弘國離婚早現端倪 友人爆：男的搞不定她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多倫多大學詳盡研究：不只中國 微信正在嚴密監控全球帳號

聯合新聞網 / INSIDE
路透
路透

不只如此，海外帳號如果彼此之間有傳遭到中共封殺的敏感內容，甚至還會導回中國，用來訓練、建立微信的中國政治審查制度。

也許對台灣人來說，微信會嚴密監控中國境內的通訊內容並不是什麼新鮮事，而國外普遍也很擔憂微信是否有資安疑慮。但微信到底監控多廣、多深？怎麼監控？詳細技術機制是什麼？如今這個神秘面紗被揭開了。

加拿大多倫多大學的跨學科實驗室「Citizen Lab」發表了一份可說是至今以來，最詳盡的微信海外資安報告，並且從技術上證實了微信就連非中國的外國註冊帳號都會嚴密監控；不只如此，這些海外帳號如果彼此之間有遭到中共封殺的敏感內容，甚至還會進一步導回中國，用來訓練、建立微信的中國政治審查制度。

微信的審查原理是這樣：首先會看圖片的檔案雜湊值（hash）來核對圖片是否已被歸類成敏感內容，如果有就封鎖，如果沒有的話將會 AI、人工並行，非即時性去判斷圖片是否敏感；這會讓圖片第一次傳輸的時候可以通過審查，但只要被發現圖片敏感，就會將其檔案雜湊值添增為黑名單。

Citizen Lab 這次準備一組非中國、一組中國，兩隊群組進行大量且詳盡的比對實驗，前者由三個用加拿大電話註冊的微信帳戶組成，後者則用兩個加拿大電話註冊、 一個中國電話註冊的帳號組成。其中，他們用一張自繪的紀念諾貝爾和平獎獲獎者劉曉波逝世的漫畫當作敏感內容實驗。

研究顯示，就算敏感內容先前只在非中國註冊帳號之間流傳，一旦發送給中國註冊帳戶後，就會被封鎖。

當然，Citizen Lab 也仔細研究了微信的中國與海外版的隱私政策，無論哪個版本上面都沒有表明非中國註冊帳戶的會受到監視，而且也有向騰訊的中國、海外辦公室去信，然而研究人員一直都沒有收到來自騰訊深圳的回應，而騰訊新加坡並沒有提供 Citizen Lab 研究人員基於加拿大個資法《PIPEDA》所要求的足夠資料。

換言之，研究顯示騰訊不僅沒有向其國際使用者解釋，如何使用其通訊內容來促進中國的審查機制，而且也沒有解釋、澄清國際用戶的通訊內容為何要受到跟中國審查制度無關的監視。

詳細的研究內容請點擊 Citizen Lab 的網站

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

微信 加拿大 中共 資安 台灣人

延伸閱讀

NCC公布檢測手機資安名單 華為等9款通過

北檢查大陸台辦出149萬人民幣 資助國民黨及韓國瑜選舉

加拿大國貿部長致電經長沈榮津 感謝台灣捐口罩

海外分行被詐騙事件 金融資安中心發布警訊

相關新聞

多倫多大學詳盡研究：不只中國 微信正在嚴密監控全球帳號

不只如此，海外帳號如果彼此之間有傳遭到中共封殺的敏感內容，甚至還會導回中國，用來訓練、建立微信的中國政治審查制度。

韓團BTS、歐巴馬夫婦等大咖站台 YouTube跟進虛擬線上畢業活動

如同Facebook將與脫口秀女王在內名人為應屆畢業生舉辦線上畢業典禮，YouTube稍早也宣布將於美國西岸時間6月6日中午12點，針對因新型冠狀病毒疫情影響的應屆畢業生舉辦線上畢業活動，並且邀請美國前任總統歐巴馬夫婦、Google執行長Sundar Pichai，以及包含諾貝爾和平獎得主Malala Yousafzai、韓國流行音樂團體BTS與Lady Gaga在內名人一同參與。

迪士尼串流影音Disney+ 年底可望達9000萬用戶人數

迪士尼於稍早公布新一季財報時，透露旗下串流影音服務Disney+在全球累積用戶人數已達5450萬人，不僅從上個月以來快速累積450萬人，更在過去半年內累積近5500萬名使用人數。

Twitter疑設發帖文字自我審查功能 iOS版本先行網民憂言論受打壓

社交平台雖多但大家用的不外乎兩三個，而Facebook、IG的監控日益嚴重，不少人都改用Twitter及Reddit發布訊息，可是Twitter官方表示將實施新功能對用戶發帖內容文字進行檢查，並先於iPhone、iPad等iOS版本進行測試，引起網民熱議及擔心網上言論自由進一步縮減…

誰的貼文該下架？Facebook成立「最高法院」內容監督委員會公布名單

成員包括丹麥前首相 Helle Thorning-Schmidt、 衛報前總編 Alan Rusbridger、阿拉伯之春時推動葉門非暴力改革的諾貝爾和平獎得獎者 Tawakkol Karman，以及學術、法律、言論自由、數位權利、網路審查等各界權威人士。

Facebook成立獨立監察團 學者陳憶寧為成員之一

Facebook為了獨立客觀審查Facebook和Instagram內容，成立獨立監察團（Oversight Board...

重修舊好？YouTube砸錢簽下大咖PewDiePie的獨家實況合約

PewDiePie 和他起家的平台 YouTube 有深厚的革命情感，但也不吝對其演算法與規範的更動提出批評。這也是他被取消 YouTube Premium 自製節目後難得再度與 YouTube 官方有大型的深度合作。

駭客事件頻傳 資安廠商點出這個習慣很母湯！

被市場譽為資安防疫股的資安服務廠商安碁資訊（6690）今日指出，新冠疫情爆發以來，駭客的威脅持續增溫，很多假冒官方組織的...

這個網站知道你捐了幾片口罩給全世界 但「榮譽榜」卻有個小缺點

衛福部長陳時中宣布，台灣將發揮人道醫療精神，開放讓民眾樂捐過去未曾領取的實名制口罩，而如果當時你選擇將自己的名字登記在開放資料內的話，現在你可以到這個網站，查詢自己捐了幾片口罩並登上「榮譽榜」。

疫情影響？Google串接真實社交活動的「Shoelace」本月關閉

去年7月由Google旗下內部新創孵化單位Area 120提出，並且以「Shoelace (鞋帶)」為稱的線上社交服務，稍早確定將在今年5月12日關閉，同時也將清除所有存放在此服務內的數據資料。

YouTube聯手20大影展舉辦「We Are One」 5月29日零廣告看遍熱門電影

當全球受到嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎、COVID-19、新冠肺炎、新型冠狀病毒）影響，許多國際活動都只能選擇延期或停辦，許多知名影展也不例外，因此 YouTube 聯合全球 20 個知名影展將在 2020 年 5 月 29 日至 6 月 7 日舉行「We Are One: A Global Film Festival」網路影展。喜歡看電影的朋友，到時候就可以在 YouTube 看到許多精彩的免費電影，而且屆時電影播映過程中不會有廣告唷！

Facebook攜手脫口秀女王 為應屆畢業生舉辦線上畢業典禮

隨著新型冠狀病毒疫情影響，不少美國地區應屆畢業生可能因為各地禁止眾人群聚限制，將面臨無法舉辦畢業典禮的尷尬情況。而Facebook稍早則是宣布將於美國西岸時間上午11點舉辦名為「#Graduation2020: Facebook and Instagram Celebrate the Class of 2020」的線上直播活動，預計由脫口秀女王Oprah Winfrey，以及藝名為Awkwafina的美籍中韓混血女演員林家珍、演出《特務A》的女演員Jennifer Garner、饒舌歌手Lil Nas X與美國女子競技體操選手Simone Biles，而兼具美國歌手、詞曲作家及演員身分Miley Cyrus也預期參與此次直播演出。

熱門新聞

iPhone SE電池續航力評比表現墊底 外媒：不適合中重度使用者

加群組不用再為了識別更改名稱 LINE OpenChat功能終於登台

旗艦機當之無愧！OPPO Find X2 Pro動手玩 效能、續航表現一流

教你如何搶先體驗！AI驅動的Live Caption即時字幕 進駐開發測試版Chrome瀏覽器

「Circles.Life無框行動」全新回饋！終身免綁約上網吃到飽新方案「用不完還給你」

多倫多大學詳盡研究：不只中國 微信正在嚴密監控全球帳號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。