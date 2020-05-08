迪士尼串流影音Disney+ 年底可望達9000萬用戶人數

迪士尼於稍早公布新一季財報時，透露旗下串流影音服務Disney+在全球累積用戶人數已達5450萬人，不僅從上個月以來快速累積450萬人，更在過去半年內累積近5500萬名使用人數。

而會在短時間內累積大量使用人數，原因其實也與近期新型冠狀病毒疫情影響有關，因為不少人必須在家工作、上課，同時減少外出比例之下，使得越來越多人更傾向在家使用串流影音服務觀看電影等內容，因此不僅Disney+服務獲得明顯用戶人數成長，包含Netflix在內串流影音服務使用人數也連帶增加不少。

不過，由於迪士尼目前已經逐步將原本授權Netflix等串流影音服務使用的內容回收，包含《星際大戰》、《漫威》與迪士尼旗下動畫作品在特定地區目前僅能以Disney+服務觀看，同時也藉由原創內容《曼達洛人 (The Mandalorian)》等作品吸引更多用戶支持，因此也讓Disney+服務用戶人數明顯增加。

在先前立下目標中，迪士尼原訂可在2024年底於全球地區累積6000-9000萬名用戶人數，但以目前用戶人數增加速度來看，或許最快今年底之前就能達標。但要順利達成此目標，預期迪士尼也必須持續加強Disney+服務內容，而非僅以現有內容作為吸引目光誘因。

至於與Disney+服務相近時間推出的Apple TV+，目前並未由蘋果公布明確用戶人數，但從去年宣布所有購買新款iPhone、iPad、Mac等裝置的用戶，都能獲得Apple TV+一年免費使用體驗方案，因此要看蘋果此項串流影音服務實際成長表現，反而應該是要等到今年底才能確認。

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