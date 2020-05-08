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韓團BTS、歐巴馬夫婦等大咖站台 YouTube跟進虛擬線上畢業活動

聯合新聞網 / 楊又肇

如同Facebook將與脫口秀女王在內名人為應屆畢業生舉辦線上畢業典禮YouTube稍早也宣布將於美國西岸時間6月6日中午12點，針對因新型冠狀病毒疫情影響的應屆畢業生舉辦線上畢業活動，並且邀請美國前任總統歐巴馬夫婦、Google執行長Sundar Pichai，以及包含諾貝爾和平獎得主Malala Yousafzai、韓國流行音樂團體BTS與Lady Gaga在內名人一同參與。

依照YouTube公布名單，預計參與此次活動的講者包含美國前任總統歐巴馬夫婦、韓國流行音樂團體BTS、藝人Lady Gaga、前任美國國防部長Robert Gates、Google執行長Sundar Pichai、前任美國國務卿Condoleezza Rice、諾貝爾和平獎得主Malala Yousafzai。

另外，同樣參與此次活動的特別嘉賓則包含加拿大YouTube頻道經營者Mitchell Moffit和Gregory Brown所組成「asapSCIENCE」、創作歌手Alicia Keys、美國節奏藍調二人團體Chloe x Halle、英美知名黑人歌手Kelly Rowland、女演員Kerry Washington、電視劇《The Try Guys》成員、演員Zendaya、演員Mr Kate、搞笑團體Dude Perfect、YouTube創作者Jackie Aina，以及演員Zane Hijazi。

由於新型冠狀病毒疫情影響，原本各個學校預計舉辦的畢業典禮也因此被迫取消，使得不少美國應屆畢業生面臨無法參與畢業典禮。而為了避免在日後回憶中感到遺憾，不少應屆畢業生開始構思透過《我的世界 (Minecraft)》舉辦線上虛擬畢業典禮，並且引起許多大專院校學生仿效，成為近期熱門活動。

而科技業者自然也沒有錯過這個宣傳品牌與旗下服務機會，包含抖音海外版TikTok就藉由線上直播方式舉辦為期一週的虛擬畢業舞會，而Facebook也藉由旗下服務吸引應屆畢業生使用，並且邀請脫口秀女王Oprah Winfrey，以及藝名為Awkwafina的美籍中韓混血女演員林家珍、演出《特務A》的女演員Jennifer Garner、饒舌歌手Lil Nas X與美國女子競技體操選手Simone Biles，而兼具美國歌手、詞曲作家及演員身分Miley Cyrus也確定參與此項活動。

在此波新型冠狀病毒疫情影響之下，不僅讓許多工作者面臨必須在家遠距工作，同時也造成不少學生要透過線上方式學習課程，而開始藉由線上虛擬方式參與畢業典禮，或許也會成為日後難以忘懷的回憶。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

畢業典禮 疫情 新型冠狀病毒 防彈少年團 歐巴馬 YouTube

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