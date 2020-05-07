Twitter疑設發帖文字自我審查功能 iOS版本先行網民憂言論受打壓

社交平台雖多但大家用的不外乎兩三個，而Facebook、IG的監控日益嚴重，不少人都改用Twitter及Reddit發布訊息，可是Twitter官方表示將實施新功能對用戶發帖內容文字進行檢查，並先於iPhone、iPad等iOS版本進行測試，引起網民熱議及擔心網上言論自由進一步縮減…

Twitter今次的新功能是以「勸告」為主，其網站安全部門負責人Sunita Salifram回應外媒查問時指出，這一次做出的改動是希望用戶每次留言及發帖前，都對自己的用字審視一下，想想是否會說錯了引起他人不快，正所謂「停一停，諗一諗」避免亂說話而後悔。Twitter目前只在iOS版本做小範圍測試，部分用戶在留言時的內容如涉及粗暴、冒犯或攻擊他人之字眼，將會在傳送時彈出警告，提醒大家修改言論。

其實網絡平台希望打造和諧環境無可厚非，但什麼字眼可用什麼不能用實無一套公道準則，而對用戶的發帖過度審查會否本末倒置仍受到極大爭議，Twitter今次的政策一出網民們已有不少擔心聲音，也有人指原本是因為Twitter可以暢所欲言才使用，現在又要再找其他平台了。到底Twitter此舉是好是壞？則要看正式實行審查功能後大家能否接受了。

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文章授權轉載自《香港01》