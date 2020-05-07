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誰的貼文該下架？Facebook成立「最高法院」內容監督委員會公布名單

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自Facebook
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成員包括丹麥前首相 Helle Thorning-Schmidt、 衛報前總編 Alan Rusbridger、阿拉伯之春時推動葉門非暴力改革的諾貝爾和平獎得獎者 Tawakkol Karman，以及學術、法律、言論自由、數位權利、網路審查等各界權威人士。

Facebook 今天宣布了新的監督委員會首批成員，來解決管理內容時碰到的決策困境。

隨著 Facebook 成長為數位領土數一數二大的帝國，社群內發表的內容也愈來愈難管理，比如面對假訊息和色情的審核標準，以及近期因防疫需求下架群聚的反隔離抗議活動，面對蓬勃的網路社群，該不該管理、如何管理，成了讓 Facebook 頭痛的問題。

從 2018 年 11 月籌組消息到正式確定歷經 18 個月， Facebook 終於宣布了（內容）監督委員會 20 位成員的名單，並且為委員會的營運成立了 1.3 億美元的信託。之後預計會再增加到 40 名成員。

Facebook 監督委員會職責是要以第三方獨立組織的身份，接受 Facebook 和 Instagram 上面對於內容判定的申訴。這個監督委員會在一些情況下可以推翻 Facebook 對這些內容的判斷，並且研擬一些政策供 Facebook 遵守。

監管團隊成員包括丹麥前首相 Helle Thorning-Schmidt、 衛報前總編 Alan Rusbridger、阿拉伯之春時推動葉門非暴力改革的諾貝爾和平獎得獎者 Tawakkol Karman，以及學術、法律、言論自由、數位權利、網路審查等各界權威人士，並且來自不同國家、執不同語言來確保多樣性。對於監督委員會的人士以及財務，委員會由來自 88 國家 650 位參與者的工作坊與論壇確立。

監督委員會的主席團表示，將會在接下來幾個月內說明接受申訴的條件以及處理標準。當然並非所有申訴案件都會進入委員會，而是以公益與影響程度重大者優先。經同意處理的案件會由成員輪流負責審理，並且由全體成員同意後確認判決，若多數不同意結果，可以要求由不同成員重新審理。

主席團表示判決不會以討好大眾為依歸，但判決過程與理由會記錄下來並去除隱私訊息後公開在網站上。另外監督委員會也會針對委員會本身以及 Facebook 遵守相關規範的表現公布年度評估報告。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

葉門 諾貝爾 丹麥 假訊息 Facebook

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