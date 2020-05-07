臉書內容監察團首批成員 橫跨27種語言多元背景

針對臉書（Facebook）與Instagram內容的全球獨立監察團Oversight Board今天公布第一批成員名單，包括國立政治大學傳播學院教授陳憶寧，成員橫跨27種語言，呈現多元文化背景及觀點，將針對申訴內容做出具約束力且透明的裁決。

Oversight Board將於今年稍後開始受理案例，屆時用戶將能在自己的內容遭臉書移除時向監察團提出申訴。未來幾個月內，Oversight Board將針對用戶希望臉書移除的內容開放申訴並進行審查，包括廣告內容。

陳憶寧研究專長包括社群媒體、通訊傳播與隱私保護機制，曾擔任國家通訊傳播委員會（NCC）委員。她將與其他19位成員合作，所有成員橫跨27種語言，呈現多元文化、政治、宗教和背景及各種觀點。OversightBoard預計最終將擴增至40位成員。

陳憶寧說，致力提供亞洲視角是她加入OversightBoard的原因，希望Oversight Board能夠提升內容決策的公平性、保護言論自由，使社群平台更安全。她期待擔任國家通訊傳播委員會委員的經驗，能為OversightBoard帶來更加公平、公正、客觀且詳盡的判斷。

Oversight Board將審查內容是否符合臉書和Instagram的社群守則與理念價值，並承諾在國際人權規範的架構下維護表達自由。關於臉書和Instagram上的特定內容應獲准發布或予以移除，監察團將做出具約束力的最終裁決。

Oversight Board表示，將優先審查可能影響眾多用戶、對公眾言論意義重大或對臉書政策有質疑的案例。在不違反法律規範前提下，臉書必須施行OversightBoard所通過的決議。Oversight Board的成員完全獨立於企業，資金將來自獨立的信託基金，且臉書不得基於任何理由撤銷該信託。

監察團成員直接與監察團簽訂合約，不屬於臉書員工，也無法由臉書解任。監察團成員任期最長3年，最多3屆，且審理案件小組成員為隨機組成，成員名單為機密。成員不能自己決定要加入哪個小組，在小組中所提的見解也將以匿名呈現。