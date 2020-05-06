重修舊好？YouTube砸錢簽下大咖PewDiePie的獨家實況合約

PewDiePie 和他起家的平台 YouTube 有深厚的革命情感，但也不吝對其演算法與規範的更動提出批評。這也是他被取消 YouTube Premium 自製節目後難得再度與 YouTube 官方有大型的深度合作。

YouTube 宣佈拿下大咖 YouTuber PewDiePie 的實況獨家串流權。先前 PewDiePie 已經與主打區塊鏈技術的遊戲實況平台 DLive 簽了獨家合約一年。

更早之前，PewDiePie 當時作為全球最大的 YouTuber，也曾經在 YouTube 新嘗試自製 Premium 內容時，成為 YouTube 首批合作的創作者，YouTube 為他規劃了一系列的專屬節目，PewDiePie 甚至還為此租了新的辦公室，頗有藉此擴大自身內容製作規模之勢。

不過後來 PewDiePie 因為遭到華爾街日報等媒體質疑其提起納粹的笑話不當，進一步導致迪士尼、星巴克等大公司為品牌形象而抽廣告贊助，接下來預定的 YouTube 獨家合作內容也遭取消，最後加上一些其他因素，PewDiePie 還搬離了新的整層辦公室。

不過 PewDiePie 還是與 YouTube 維持著關係。一直以來，PewDiePie 和他起家的平台 YouTube 有深厚的革命情感，但也不吝對其演算法與規範的更動提出批評，為創作者群體發聲。

現在 YouTube 為了搶佔遊戲直播的大餅，開始砸錢簽下 CouRage、Typical Gamer、Valkyrae 等實況主，這次也久違地找上了 PewDiePie。

在新聞稿中 PewDiePie 提到 2020 年他花了不少心力在遊戲直播，對於成為 YouTube 新計劃的先發也感到很興奮。

雖然不知道 YouTube 獨家實況合約確切價碼，不過肯定不是小數目。想搶下這些知名創作者的也不乏 Twitch、Facebook 等大型平台，現在各家影音社群更是專注在搶下擴充遊戲實況內容。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》