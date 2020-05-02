這個網站知道你捐了幾片口罩給全世界 但「榮譽榜」卻有個小缺點

衛福部長陳時中宣布，台灣將發揮人道醫療精神，開放讓民眾樂捐過去未曾領取的實名制口罩，而如果當時你選擇將自己的名字登記在開放資料內的話，現在你可以到這個網站，查詢自己捐了幾片口罩並登上「榮譽榜」。

即日起民眾只要到「護台灣，助世界」的特設網站上，即可透過公開資料系統，輸入姓名並查詢到自己捐了幾副口罩，幫助全世界的醫療人員，共同度過艱困的武漢肺炎疫情。

事實上，筆者認為「護台灣，助世界」網站設計雖然簡單，不過內容的確相當充實與豐富，包含可以創作「護信之約」，寫信給全世界的護理師們，訴說自己的病護經驗，並且為他們加油、打氣，真的十分暖心。

此外，「護台灣，助世界」網站中，也特別附上了英文介面，讓西方國家能夠知道，台灣在國際醫療上關懷與努力，使世界明白「Taiwan Can Help」的真正意涵。

只不過，查詢個人捐出幾片口罩的「口罩響應榮譽榜」功能，就相較之下顯得有些陽春。

由於是透過「姓名」方式進行查詢，所以假設自己的名字比較常見（也就是菜市場名），輸入進去後，就會看到好幾筆相同資料，雖然上頭有標註日期，但並沒有精確到小時或分鐘，所以在某些情況下，還是很難以讓人明白，自己到底是捐了幾副口罩。

▲ 這麼多個「王俊傑」，有人捐 3 片，有人捐了 21 片。

總之，衛服部特設網站的出發點，就跟前篇文章中筆者所言相當類似，「捐口罩」這個行為的象徵意涵，其實遠大於實際意義，它代表台灣人民熱切想幫助世界的意志，至於真的捐了多少口罩出去，或許並不是最重要的衡量基準。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》