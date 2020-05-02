疫情影響？Google串接真實社交活動的「Shoelace」本月關閉

去年7月由Google旗下內部新創孵化單位Area 120提出，並且以「Shoelace (鞋帶)」為稱的線上社交服務，稍早確定將在今年5月12日關閉，同時也將清除所有存放在此服務內的數據資料。

依照說明，Google依然像使用者提供可打包下載所有儲存於Shoelace服務資料的選項，但必須在今年5月12日正式關閉之前登入個人帳號，並且填寫相關表單提出申請，否則所有資料都會隨著服務關閉而刪除。

Shoelace並非Google第一個嘗試，並且在一段時間後結束營運的線上社群服務，包含早期的Orkut、Wave，乃至於後來推出的Google+或Allo，最終都是基於使用比例不高，或是產品策略擬定不佳等因素收尾。

而原本僅在美國紐約地區提供測試的Shoelace，原本期望使用者能藉由手機，更快速地在真實生活中建立互動關係，並且藉此認識更多新朋友，進而擴展個人社交生活圈，並非僅侷限在線上虛擬交友模式。同時，除了能以Shoelace連接他人互動關係，更可串接其他線上社群的好友，藉由Shoelace挖掘更多真實社交活動。

但畢竟是由內部新創孵化單位Area 120提出項目，或許是基於今年新型冠狀病毒疫情影響，導致許多人無法如以往維持實際社交互動模式，因此也讓Shoelace原本預期串接真實社交場景的使用模式受到限制，導致使用比例大幅減少，或許因為如此才決定關閉此測試項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》