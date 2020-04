Facebook攜手脫口秀女王 為應屆畢業生舉辦線上畢業典禮

隨著新型冠狀病毒疫情影響,不少美國地區應屆畢業生可能因為各地禁止眾人群聚限制,將面臨無法舉辦畢業典禮的尷尬情況。而Facebook稍早則是宣布將於美國西岸時間上午11點舉辦名為「#Graduation2020: Facebook and Instagram Celebrate the Class of 2020」的線上直播活動,預計由脫口秀女王Oprah Winfrey,以及藝名為Awkwafina的美籍中韓混血女演員林家珍、演出《特務A》的女演員Jennifer Garner、饒舌歌手Lil Nas X與美國女子競技體操選手Simone Biles,而兼具美國歌手、詞曲作家及演員身分Miley Cyrus也預期參與此次直播演出。

此次直播將會透過Facebook與Instagram舉辦,同時也會透過畢業相關貼文內容引發共鳴,並且透過「#Graduation2020」標籤進行內容串接,而在Instagram服務也會開始提供畢業倒數貼紙、慶祝畢業貼紙包,以及包含畢業歌曲的音樂貼圖。

而此次直播內容結束後,Facebook將會持續透過Facebook Watch提供後續觀看,另外也鼓勵使用者透過近期推出的Messenger Rooms服務進行線上聚會與互動,讓更多應屆畢業生能藉由Facebook平台資源感受畢業氣氛。

另一方面,抖音海外版TikTok也透過旗下服務平台舉辦線上虛擬畢業典禮,並且邀請眾多名人一同與畢業生慶祝畢業。而不少美國大學應屆畢業生更透過《我的世界 (Minecraft)》遊戲建造虛擬校園,藉此在遊戲虛擬世界中舉辦虛擬畢業典禮。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》