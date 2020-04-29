Google進階視訊會議功能 免費開放所有民眾

因應近期視訊通話與遠距會議需求增加，Google Cloud今天宣布，未來幾週將逐步開放Google進階視訊會議解決方案Google Meet，給所有民眾免費使用。

Google表示，從5月初開始，只要有電子郵件地址的民眾都可以登入Google Meet，享有和企業與教育用戶同樣的功能與服務，例如排程、分享螢幕畫面、即時字幕和選擇使用者偏好的版面配置。

G Suite副總裁索特羅（Javier Soltero）說，人們正面臨全球性的巨變，這影響了從工作場所到學校再到家庭的溝通方式。大家都渴望透過熟悉且安全的工具，在各種生活場景上進行聯繫與溝通。

Google自今年1月開始，發現Google Meet的每日尖峰使用量成長30倍；截至4月，Google Meet上共進行總計30億分鐘的視訊會議，且每天都有超過300萬名新的使用者加入。截至上週，單日加入Google Meet會議的人數已超過1億。

Google近幾個月也加速推出多項使用者期盼的功能，讓Google Meet更加實用。例如透過線上醫療系統協助患者的醫院、協助貸款申請者的銀行、協助遠端消費者的零售業者，或是製造商安全地與廠房技師互動。