YouTube聯手20大影展舉辦「We Are One」 5月29日零廣告看遍熱門電影

當全球受到嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎、COVID-19、新冠肺炎、新型冠狀病毒）影響，許多國際活動都只能選擇延期或停辦，許多知名影展也不例外，因此 YouTube 聯合全球 20 個知名影展將在 2020 年 5 月 29 日至 6 月 7 日舉行「We Are One: A Global Film Festival」網路影展。喜歡看電影的朋友，到時候就可以在 YouTube 看到許多精彩的免費電影，而且屆時電影播映過程中不會有廣告唷！

圖片及資料來源：Techcrunch

YouTube 商務長（Chief Business Officer, CBO） Robert Kyncl 表示，為期 10 天的數位電影節是從未有過的活動，公司很自豪能為全球影迷免費提供精彩的內容。

這場「We Are One: A Global Film Festival」電影節是由 Tribeca Enterprises 翠貝卡企業公司主辦，串連坎城影展、柏林影展、威尼斯影展、多倫多影展、日舞影展、倫敦影展、東京影展、翠貝卡影展…等全球 20 大知名影展一同合作。

據報導，網路影展播放的影片有新片，也有舊片，但礙於商業效益及影像版權，從未播放的新電影不太可能會公開在 YouTube 播放，會在 YouTube 放映的電影應該是會以經典影片為主。不過，影片播放的內容相當廣泛，不只有劇情長片，還有短片、紀錄片、喜劇、音樂、談話節目…等，日後 YouTube 會再將影片播放行事曆放到網頁上供觀眾瀏覽。

這場網路影展雖然是第一次舉辦，但這不代表實體的影展會因此受到影響，以威尼斯影展為例，據稱主辦單位已經預計在 9 月 2 日至 9 月 12 日舉辦影展，至於已經 2 度延期的坎城影展即使還在評估是否續辦實體影展，但主辦單位也認為網路影展無法取代實體影展。

總之無論如何，這次的網路影展總是個全新的開始，最重要的是希望藉由電影藝術能為人們帶來力量、對抗疫情。

按我前往「We Are One」官方 YouTube 頻道

參與網路影展名單如下：

the Annecy International Animation Film Festival 安錫國際動畫影展

Berlin International Film Festival 柏林國際影展

BFI London Film Festival 倫敦影展

Cannes Film Festival 坎城影展

Guadalajara International Film Festival 墨西哥瓜達拉哈拉電影節

International Film Festival & Awards Macao 澳門國際影展

Jerusalem Film Festival 耶路撒冷電影節

Mumbai Film Festival 孟買電影節

Karlovy Vary International Film Festival 卡羅維瓦利影展

Locarno Film Festival 盧卡諾影展

Marrakech International Film Festival 馬拉喀什國際影展

New York Film Festival 紐約影展

San Sebastian International Film Festival 聖賽巴斯提安國際影展

Sarajevo Film Festival 塞拉耶佛電影節

Sundance Film Festival 日舞影展

Sydney Film Festival 雪梨電影節

Tokyo International Film Festival 東京國際影展

Toronto International Film Festival 多倫多國際影展

Tribeca Film Festival 翠貝卡電影節

Venice Film Festival 威尼斯影展

圖片及資料來源：Techcrunch

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》