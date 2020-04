YouTube聯手20大影展舉辦「We Are One」 5月29日零廣告看遍熱門電影

隨著新型冠狀病毒疫情影響,不少美國地區應屆畢業生可能因為各地禁止眾人群聚限制,將面臨無法舉辦畢業典禮的尷尬情況。而Facebook稍早則是宣布將於美國西岸時間上午11點舉辦名為「#Graduation2020: Facebook and Instagram Celebrate the Class of 2020」的線上直播活動,預計由脫口秀女王Oprah Winfrey,以及藝名為Awkwafina的美籍中韓混血女演員林家珍、演出《特務A》的女演員Jennifer Garner、饒舌歌手Lil Nas X與美國女子競技體操選手Simone Biles,而兼具美國歌手、詞曲作家及演員身分Miley Cyrus也預期參與此次直播演出。

2020-04-30 11:23