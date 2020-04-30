快訊

錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男未見好轉 家屬同意拔管

男子刺死鐵路警判無罪 基層員警大罵「大恐龍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

YouTube聯手20大影展舉辦「We Are One」 5月29日零廣告看遍熱門電影

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Techcrunch
圖片及資料來源：Techcrunch

當全球受到嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎、COVID-19、新冠肺炎、新型冠狀病毒）影響，許多國際活動都只能選擇延期或停辦，許多知名影展也不例外，因此 YouTube 聯合全球 20 個知名影展將在 2020 年 5 月 29 日至 6 月 7 日舉行「We Are One: A Global Film Festival」網路影展。喜歡看電影的朋友，到時候就可以在 YouTube 看到許多精彩的免費電影，而且屆時電影播映過程中不會有廣告唷！

圖片及資料來源：Techcrunch
圖片及資料來源：Techcrunch

YouTube 商務長（Chief Business Officer, CBO） Robert Kyncl 表示，為期 10 天的數位電影節是從未有過的活動，公司很自豪能為全球影迷免費提供精彩的內容。

這場「We Are One: A Global Film Festival」電影節是由 Tribeca Enterprises 翠貝卡企業公司主辦，串連坎城影展、柏林影展、威尼斯影展、多倫多影展、日舞影展、倫敦影展、東京影展、翠貝卡影展…等全球 20 大知名影展一同合作。

據報導，網路影展播放的影片有新片，也有舊片，但礙於商業效益及影像版權，從未播放的新電影不太可能會公開在 YouTube 播放，會在 YouTube 放映的電影應該是會以經典影片為主。不過，影片播放的內容相當廣泛，不只有劇情長片，還有短片、紀錄片、喜劇、音樂、談話節目…等，日後 YouTube 會再將影片播放行事曆放到網頁上供觀眾瀏覽。

這場網路影展雖然是第一次舉辦，但這不代表實體的影展會因此受到影響，以威尼斯影展為例，據稱主辦單位已經預計在 9 月 2 日至 9 月 12 日舉辦影展，至於已經 2 度延期的坎城影展即使還在評估是否續辦實體影展，但主辦單位也認為網路影展無法取代實體影展。

總之無論如何，這次的網路影展總是個全新的開始，最重要的是希望藉由電影藝術能為人們帶來力量、對抗疫情。

按我前往「We Are One」官方 YouTube 頻道

參與網路影展名單如下：

the Annecy International Animation Film Festival 安錫國際動畫影展

Berlin International Film Festival 柏林國際影展

BFI London Film Festival 倫敦影展

Cannes Film Festival 坎城影展

Guadalajara International Film Festival 墨西哥瓜達拉哈拉電影節

International Film Festival & Awards Macao 澳門國際影展

Jerusalem Film Festival 耶路撒冷電影節

Mumbai Film Festival 孟買電影節

Karlovy Vary International Film Festival 卡羅維瓦利影展

Locarno Film Festival 盧卡諾影展

Marrakech International Film Festival 馬拉喀什國際影展

New York Film Festival 紐約影展

San Sebastian International Film Festival 聖賽巴斯提安國際影展

Sarajevo Film Festival 塞拉耶佛電影節

Sundance Film Festival 日舞影展

Sydney Film Festival 雪梨電影節

Tokyo International Film Festival 東京國際影展

Toronto International Film Festival 多倫多國際影展

Tribeca Film Festival 翠貝卡電影節

Venice Film Festival 威尼斯影展

圖片及資料來源：Techcrunch

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 威尼斯 新冠肺炎 YouTube

延伸閱讀

影展轉線上挑戰多 要收費、降低互動

南市辦環境教育露天影展 因應疫情每場400名

生態保育讓公路更有溫度 墾丁護蟹微電影再獲國際獎

全球各大影展團結度疫情 YouTube免費串流10天

相關新聞

YouTube聯手20大影展舉辦「We Are One」 5月29日零廣告看遍熱門電影

當全球受到嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎、COVID-19、新冠肺炎、新型冠狀病毒）影響，許多國際活動都只能選擇延期或停辦，許多知名影展也不例外，因此 YouTube 聯合全球 20 個知名影展將在 2020 年 5 月 29 日至 6 月 7 日舉行「We Are One: A Global Film Festival」網路影展。喜歡看電影的朋友，到時候就可以在 YouTube 看到許多精彩的免費電影，而且屆時電影播映過程中不會有廣告唷！

Facebook攜手脫口秀女王 為應屆畢業生舉辦線上畢業典禮

隨著新型冠狀病毒疫情影響，不少美國地區應屆畢業生可能因為各地禁止眾人群聚限制，將面臨無法舉辦畢業典禮的尷尬情況。而Facebook稍早則是宣布將於美國西岸時間上午11點舉辦名為「#Graduation2020: Facebook and Instagram Celebrate the Class of 2020」的線上直播活動，預計由脫口秀女王Oprah Winfrey，以及藝名為Awkwafina的美籍中韓混血女演員林家珍、演出《特務A》的女演員Jennifer Garner、饒舌歌手Lil Nas X與美國女子競技體操選手Simone Biles，而兼具美國歌手、詞曲作家及演員身分Miley Cyrus也預期參與此次直播演出。

盜版網站更新最快！居家防疫所致 盜版電影流量竄升

居家防疫導致盜版影片網站流量竄升！因歐美各國陸續實施居家防疫，再加上電影院關閉，較新的院線片在串流平台的上架速度沒有盜版網站快，導致盜版電影流量大升。盜版電影網站的造訪流量大幅高升。然而，電視節目（如運動、真人秀等）的盜版流量卻沒有顯著上升，因這類節目還是要在電視或者串流平台觀看，才有時效性。

每年399美元課程現在全免費！線上學習平台Coursera大幅釋出免費課程

受到武漢肺炎新冠病毒（COVID-19) 衝擊，美國失業率頻頻攀升，申請失業救濟的人數也達歷史新高，上周又新增440萬美國人申請初領失業補助。

Facebook新增「話題圈」新功能 50人跨平台群聊超方便

眼看全球疫情還沒有消退的趨勢，許多人每天離不開的Facebook最近也感受到用戶即時視訊的需求，每天有超過7億用戶透過W...

搜尋結果不佳時 Google Search接下來會提醒使用者重下關鍵字

Google稍早於Google Search搜尋服務增加一項實用功能，當系統偵測實際搜尋結果可能不是最佳狀況時，系統除了會提醒使用者之外，更會建議使用者透過其他關鍵字詞進行搜尋，以利獲得最佳搜尋結果匹配內容。

YouTube首支上傳影片距今15年 短短18秒點擊超過9000萬

YouTube是全球最大的影音平台，每月觀看量粗估超過20億次，近年來甚至衍生出新興行業YouTuber。值得注意的是，YouTube首支上傳的影片距今已有15年，目前累積點擊率超過9千萬。

Google防範有心人士利用疫情恐懼作亂 讓企業安全遠距工作

針對此次新型冠著病毒疫情影響，Google稍早分別由帳戶安全認證與反濫用資深總經理Mark Risher分享，Google如何防範有心人士利用疫情恐懼心理作亂，以及由Google Cloud亞太區安全與企業網路協作負責人Mark Johnston說明，近期更名為Google Meet的線上會議服務如何協助企業更安全透過網路討論內部工作事項。

蘋果也開始玩抖音！開通TikTok官方帳號 用短影片勾引果粉

美國 Apple 公司近年開始經營社群媒體，先後開通了 Twitter、Instagram、Tumblr 和微博、微信帳號，並開始和 3C 部落客與網紅合作 Apple 新產品試用開箱。

想念秋葉原飛不過去日本？ 知名餐廳提供紙模型下載組裝

連日來因為疫情爆發，日本也開始陷入緊急狀態，要求民眾外出時必須「自我克制」。東京的秋葉原地區也因此少了許多客人上門。或許是為了加深大家對於秋葉原的印象，秋葉原的餐廳「肉之萬世」，近期便在網路上推出了秋葉原街景的「紙模型」開放下載。

世界衛生組織在內機構電子郵件遭駭 可能被用於散播不實疫情消息

華盛頓郵報引述位於華盛頓特區的私營情報公司SITE (Search International Terrorist Entities Intelligence Group)說法，表示包含美國疾病管制與預防中心、蓋茲基金會、美國國立衛生研究院、世界衛生組織，以及聯合國系統國際金融機構世界銀行所使用近2萬5000組電子郵件信箱帳號、密碼於上週日被不明人士公開，造成使用這些電子郵件信箱帳號的人被騷擾，甚至可能已經被竊取郵件內容。

未滿13歲想用Facebook有解？兒童版Messenger安心用

禁止13歲以下申請帳號使用的Facebook，宣布推出了「兒童版Messenger」，讓已經擁有行動裝置的孩子可以在家長...

熱門新聞

為何近年iPhone旗艦機沒有128G？ 內行網友曝內幕

「小粉紅」出征Steam投訴國人自製遊戲辱華 Steam直接封鎖他們的IP

任天堂確認16萬帳號被非法登入！Switch玩家自保必學3招

在任最久高階主管也閃人！UBER傳全球準備大裁20％員工

亞太電信「壹網打勁」588元限時方案 1.1萬元SOGO禮券0元帶走

刺激買氣？傳今年5G iPhone 12導入螢幕下指紋辨識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。